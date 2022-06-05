Всего за сутки новоаннинцы собрали больше половины необходимой суммы на оплату временного жилья для бездомного, который стал звездой ютуба осенью прошлого года. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Новоаннинского района, пенсионеру Владимиру уже помогли с жильем после того, как его историю опубликовали московские блогеры – всем миром ему собрали деньги на аренду дома. Однако в середине июля срок аренды заканчивается. Мужчине придется вновь вернуться в нечеловеческие условия, в которых он обитал последнее время.
Напомним, московские блогеры в прошлом году обнаружили, что в одном из сараев около железной дороги в Новоаннинском живет мужчина. Владимир перенес инсульт, он страдает сахарным диабетом. Дома у него не было, поэтому он и обосновался в разваленной постройке, где буквально замерзал.
После выхода двух передач на ютуб-канале «Слово пацана» был объявлен сбор на жилье для Владимира. И он перезимовал в нормальных условиях.
За это время он сдружился с соседями. Люди готовы выделить ему участок на своей земле, чтобы поставить вагончик, где бы Владимир смог жить. Его, правда, пока не на что купить. Но даже продление аренды дома – это уже будет хоть что-то.
Напомним, недавно в Волгограде тоже случилась похожая счастливая история.
Пенсионеру Валентину Аушеву, который 15 лет жил в подвале, за сутки собрали миллион рублей на жилье после того, как его историю опубликовала блогер Елена Тришина.
89375376837 Татьяна.
2202 2003 5776 5799 Мир
Фото https://youtu.be/j8IUfcA8MEk.