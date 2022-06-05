Общество

«Жизнь заиграла яркими красками»: блогер помогала волгоградскому пенсионеру переехать из подвала в квартиру

Общество 05.06.2022 06:39
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05.06.2022 06:39




В Волгограде 76-летний Валентин Ашуев на протяжении 15 лет жил в подвале пятиэтажки на улице Глазкова. В скромном жилье не было возможности принять ванну и постирать вещи. А ближайшими соседями волгоградца были арендаторы и многочисленные тараканы. Возможно, так бы и прожил он остаток лет, если бы ни случайная встреча с популярным блогером. Совсем недавно жизнь Валентина Валентиновича кардинально изменилась. Волонтер из Москвы Елена Тришина с помощью россиян из разных регионов всего за сутки собрала волгоградцу более миллиона рублей на новую квартиру.  

Накануне долгожданного переезда корреспонденты информагентства встретились со счастливым новоселом. История Валентина Ашуева — в материале ИА «Высота 102». 


— Моя история очень простая, но и в то же время сложная. Я оказался в таком плохом помещении ввиду того, что развелся с женой, — рассказывает пенсионер. — Мне пришлось уйти. Позже я поселился в этом подвальном помещении, поскольку оно осталось у меня после бизнеса. Я платил за комнату 1800. Но у меня не было ни горячей воды, ни ванны с туалетом. Но это мне никогда не мешало жить активной и полной жизнью. А сейчас моя жизнь заиграла еще более яркими красками. 

В свои 76 лет волгоградец начинает каждое утро с зарядки и физических упражнений, а по вечерам танцует на улице со своей партнершей Валентиной в разных уголках города. На днях Елена Тришина отвезла пенсионера в торговый центр, где ему подобрали новые наряды и шляпы для танцевальных вечеров. Валентин Валентинович до сих пор не может поверить своему счастью.  


— Для меня был шок, когда мы появились в магазине и начали выбирать вещи, которые я бы никогда не смог купить, — поделился Валентин Ашуев. — Они мне нашли такие модные брюки, рубашки. Я так красиво выглядел. В следующий раз приду на танцы обязательно в новой одежде. 

Примеряя новые образы, мужчина не забывает готовиться к новоселью. Он уже составил примерный список приглашенных гостей. 

— Конечно же приглашу всех своих близких. Обязательно позову своих знакомых с танцев и других друзей. С рынка ребята, где я торгую, уже собираются прийти, — планирует рпдостные хлопоты мужчина. 

Закончив с нами беседу, Валентин Ашуев поспешит на очередной танцевальный вечер в сквере Саши Филиппова, где его уже ждет партнерша по танцем. 


3 июня Валентин Ашуев стал обладателем однокомнатной квартиры в Тракторозаводском районе Волгограда. Все для комфортной жизни ему также помогла приобрести на вырученные деньги Елена Тришина. Теперь в квартире полный комплект — холодильник, кровать, ноутбук, портативная колонка и многое другое. Свою новую жизнь мужчина пообещал начать с освоения интернета.  

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