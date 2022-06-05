







В Волгограде 76-летний Валентин Ашуев на протяжении 15 лет жил в подвале пятиэтажки на улице Глазкова. В скромном жилье не было возможности принять ванну и постирать вещи. А ближайшими соседями волгоградца были арендаторы и многочисленные тараканы. Возможно, так бы и прожил он остаток лет, если бы ни случайная встреча с популярным блогером. Совсем недавно жизнь Валентина Валентиновича кардинально изменилась. Волонтер из Москвы Елена Тришина с помощью россиян из разных регионов всего за сутки собрала волгоградцу более миллиона рублей на новую квартиру.

Накануне долгожданного переезда корреспонденты информагентства встретились со счастливым новоселом. История Валентина Ашуева — в материале ИА «Высота 102».





— Моя история очень простая, но и в то же время сложная. Я оказался в таком плохом помещении ввиду того, что развелся с женой, — рассказывает пенсионер. — Мне пришлось уйти. Позже я поселился в этом подвальном помещении, поскольку оно осталось у меня после бизнеса. Я платил за комнату 1800. Но у меня не было ни горячей воды, ни ванны с туалетом. Но это мне никогда не мешало жить активной и полной жизнью. А сейчас моя жизнь заиграла еще более яркими красками.

В свои 76 лет волгоградец начинает каждое утро с зарядки и физических упражнений, а по вечерам танцует на улице со своей партнершей Валентиной в разных уголках города. На днях Елена Тришина отвезла пенсионера в торговый центр, где ему подобрали новые наряды и шляпы для танцевальных вечеров. Валентин Валентинович до сих пор не может поверить своему счастью.





— Для меня был шок, когда мы появились в магазине и начали выбирать вещи, которые я бы никогда не смог купить, — поделился Валентин Ашуев. — Они мне нашли такие модные брюки, рубашки. Я так красиво выглядел. В следующий раз приду на танцы обязательно в новой одежде.

Примеряя новые образы, мужчина не забывает готовиться к новоселью. Он уже составил примерный список приглашенных гостей.

— Конечно же приглашу всех своих близких. Обязательно позову своих знакомых с танцев и других друзей. С рынка ребята, где я торгую, уже собираются прийти, — планирует рпдостные хлопоты мужчина.

Закончив с нами беседу, Валентин Ашуев поспешит на очередной танцевальный вечер в сквере Саши Филиппова, где его уже ждет партнерша по танцем.





3 июня Валентин Ашуев стал обладателем однокомнатной квартиры в Тракторозаводском районе Волгограда. Все для комфортной жизни ему также помогла приобрести на вырученные деньги Елена Тришина. Теперь в квартире полный комплект — холодильник, кровать, ноутбук, портативная колонка и многое другое. Свою новую жизнь мужчина пообещал начать с освоения интернета.