Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 дней

В Волгоградской области 3 июня губернатор Андрей Бочаров отменил действие масочного режима. Этого события волгоградцы ждали на протяжении последних нескольких месяцев. Чуть меньше двух лет мы были вынуждены носить маски в транспорте, в магазинах, поликлиниках и даже на работе. И за эти 24 месяца и 14 дней в архиве ИА «Высота 102» скопились сотни снимков, на которых лица жителей областного центра в разных ситуациях и в разное время года спрятаны за масками.

Провожаем сегодня масочный режим в прошлое (надеемся, что навсегда) и вспоминаем, как мы жили эти два года.

Напомним, что обязательный масочный режим в Волгоградской области объявили 20 мая 2020 года. В этот день волгоградцам запретили входить без масок в транспорт, магазины и вообще появляться без средств индивидуальной защиты в любых общественных местах. Как по мановению волшебной палочки в считанные дни на дверях всех магазинов, троллейбусов, трамваем и прочего общественного транспорта появились предупреждения "Без масок не обслуживаем", "Ношение масок обязательно!" и т.д.





Изображение человечка в маске наверняка на долгие годы врезалось в память волгоградцам. Мы видели его буквально на каждом шагу. Да и, что греха таить, мы и друг к другу привыкли в масочном обличии.





Следом за требованием носить маски всем и везде в Волгоград пришел острый дефицит изделий. Помните, как не могли купить хлеб, потеряв последнюю маску и не найдя ее нигде по пути до магазина? На дверях аптек и торговых точек появлялись категоричные объявления "Масок нет!", и мы учились шить их из всего, что только возможно.

















Сразу, как был объявлен масочный режим, на улицы Волгограда вышли контролеры. Безмасочников ловили в транспорте, на остановках и в торговых центрах. Еженедельно районные суды рассматривали сотни протоколов, а штрафы пополняли казну.









Очень часто нам приходилось оправдываться перед контролерами за забытую дома впопыхах маску. Не реже доводилось объяснять, что с маской на лице мы не можем есть или дышать в транспорте. Исход таких диалогов не всегда приводил волгоградцев суд. Иногда нас все же жалели.





А помните ли вы 1 сентября 2020 года? В этот день наших детей впервые пропускали на занятия через фильтр: на лице маска, на термометре не больше 36,6, на руках – антисептик. Но сложнее всего приходилось в те дни даже не школьникам, а педагогам. По несколько уроков в день – и все они в масках.









Со временем масочный режим проник везде, куда только можно: волгоградцам приходилось не только совершать покупки в сиз, но и ходить в них на совещания и даже посещать парикмахерские. Идет ли новая стрижка лицу – узнавали уже дома.





Но, согласитесь, маски нам помогали. Во-первых, они защищали нас: от коронавируса и... например, от мороза. Ну кто не радовался маске на лице, когда среди зимы дул ледяной ветер и щеки щипал мороз?





Как бы ни было: плохо это было или хорошо (это точно было полезно!), сегодня вечером все это уже в прошлом. Можно смело доставать потрепанную маску из кармана и отправлять в мусорную корзину. Эпоха масочного режима – в прошлом!











