Бочаров отменил масочный режим в Волгоградской области

Сегодня, 3 июня, губернатор Волгоградской области отменил действие масочного режима. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее сообщение было опубликовано несколько минут назад в официальном телеграм-канале администрации региона.

– Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19, – сообщает обладмин. – Одновременно с этим с целью контроля эпидемиологической ситуации поставлена задача сохранить высокий уровень тестирования жителей на коронавирусную инфекцию.

В администрации Волгоградской области уточняют, что решение об отмене масочного режима было принято по итогам состоявшегося заседания Оперативного штаба Волгоградской области. Оно прошло сегодня же, 3 июня.

– Соответствующие изменения внесены в Постановление № 179 и опубликованы, – сообщают администрации Волгоградской области.