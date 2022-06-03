Победила дружба: ВТЗ и представители РФС провели дружественный матч

Спорт 03.06.2022 09:44 Новости компаний
0
03.06.2022 09:44 Новости компаний
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) организовала визит в Волгоградскую область амбассадоров Российского футбольного союза (РФС). Звезды российской сборной посетили, в том числе, Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК.
В состав делегации РФС вошли легенды российского футбола Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров и Елена Терехова.
Гости побывали в цехах ВТЗ, где им показали технологию выпуска разного сортамента труб, рассказали о производственной экологии и погрузили в процесс производства.
Динияр Билялетдинов и Елена Терехова даже на время сменили профессию. Посетив экологическую службу завода, они попробовали себя в роли лаборантов химического анализа.
Спортсмены с энтузиазмом высадили также саженцы павловнии, и теперь на территории ВТЗ появилась аллея футболистов.
В самом крупном подразделении ВТЗ – трубоэлектросварочном цехе – прошла встреча с заводчанами. Гости ответили на вопросы металлургов, провели фото - и автограф-сессии. Авторов самых интересных, по мнению самих футболистов, вопросов наградили бесценным, с точки зрения болельщиков, призом – майкой с автографами звезд футбола.
Завершился визит товарищеским матчем, в основное время игры команды сыграли «вничью» – 5:5, но по пенальти победу одержала команда звезд российского футбола. Знаменитые спортсмены сыграли также с воспитанниками футбольных секций Волгоградской области и провели мастер-класс «ТМК Урок футбола».
- Металлурги традиционно уделяют спорту большое внимание, футболу особенное. Это один из наших любимых видов спорта. В прошлом году футбольная команда ВТЗ «Волга» выиграла на международном форуме ТМК «Горизонты» главный приз турнира по мини-футболу. Нас объединяет командная работа. В процессе производства, как и в игре, только действуя сообща, можно достичь высоких результатов, - сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
-Посещение Волгоградской области оставило неизгладимое впечатление. Мы были поражены масштабом производства и его технологичностью. Но больше всего, как и всегда, нам запомнится теплый прием рабочих, их неподдельный интерес и любовь к футболу, которая нас объединяет. Также в рамках проекта РФС «Футбол в школе» мы провели «ТМК – Урок футбола» для учеников из волжских школ. Надеюсь, что нам удалось увлечь детей футболом, и многие из них продолжат им заниматься либо в школе, либо в футбольных секциях, – отметил Дмитрий Аленичев.
Поддержка спорта — одна из важнейших составляющих социальной политики ВТЗ. Предприятие вносит ощутимый вклад в развитие физической культуры и массового спорта в Волжском. Например, ежегодно, благодаря помощи ВТЗ, в детские учреждения города передается спортивный инвентарь, а сотрудники завода регулярно принимают участие в региональных спортивных соревнованиях.
Напомним, мероприятия прошли в рамках инициативы «ТМК. Урок футбола», которая является частью масштабного проекта "Футбол в школе». РФС и ТМК в 2019 году заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания выступает партнером программ развития РФС.
Реклама
Александра Глинянова вызвали в Волгоградскую облдуму и спросили про «Ротор»02.06.2022 18:21
Спорт 02.06.2022 18:21
«Потратили 773 миллиона»: РФС опубликовал финансовую отчетность волгоградского «Ротора» за 2021 год02.06.2022 08:23
Спорт 02.06.2022 08:23
«Недочеты можно найти»: в РФС ответили на критику столпотворения на «Волгоград Арене»01.06.2022 17:42
Спорт 01.06.2022 17:42
Волгоградский «Ротор» сократили до двух футболистов01.06.2022 12:45
Спорт 01.06.2022 12:45
Будут говорить о «Роторе»: в Волгоград вместе со звездами футбола прибудет руководство РФС01.06.2022 08:27
Спорт 01.06.2022 08:27
Под Волгоградом стартовал открытый чемпионат по кикбоксингу28.05.2022 17:51
Спорт 28.05.2022 17:51
Волгоградский «Ротор» покинул ФНЛ по решению РФС24.05.2022 17:15
Спорт 24.05.2022 17:15
Волгоградский «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем соперников23.05.2022 21:51
Спорт 23.05.2022 21:51
«Волгоград – это всегда сложно»: основной забег выявил лучших марафонцев22.05.2022 15:40
Спорт 22.05.2022 15:40
«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»22.05.2022 11:30
Спорт 22.05.2022 11:30
Дождь не помеха: сотни марафонцев вышли на старт в Волгограде22.05.2022 10:07
Спорт 22.05.2022 10:07
«Где вы были весь сезон?»: волгоградский «Ротор» победил «Текстильщика» и покинул ФНЛ21.05.2022 16:40
Спорт 21.05.2022 16:40
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальти17.05.2022 20:25
Спорт 17.05.2022 20:25
Волгоградский «Ротор» оштрафовали на 20 тысяч за мат болельщиков15.05.2022 07:59
Спорт 15.05.2022 07:59
«Посадите кого-нибудь»: в Волгоградской облдуме требуют перекрыть денежный поток «Ротору» после провала в ФНЛ13.05.2022 13:03
Спорт 13.05.2022 13:03
Реклама