Спорт

Победила дружба: ВТЗ и представители РФС провели дружественный матч

Спорт 03.06.2022 09:44 Новости компаний
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03.06.2022 09:44 Новости компаний


Трубная Металлургическая Компания (ТМК) организовала визит в Волгоградскую область амбассадоров Российского футбольного союза (РФС). Звезды российской сборной посетили, в том числе, Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК. 
В состав делегации РФС вошли легенды российского футбола Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров и Елена Терехова.

Гости побывали в цехах ВТЗ, где им показали технологию выпуска разного сортамента труб, рассказали о производственной экологии и погрузили в процесс производства. 
 
Динияр Билялетдинов и Елена Терехова даже на время сменили профессию. Посетив экологическую службу завода, они попробовали себя в роли лаборантов химического анализа.

Спортсмены с энтузиазмом высадили также саженцы павловнии, и теперь на территории ВТЗ появилась аллея футболистов.
В самом крупном подразделении ВТЗ – трубоэлектросварочном цехе – прошла встреча с заводчанами. Гости ответили на вопросы металлургов, провели фото - и автограф-сессии. Авторов самых интересных, по мнению самих футболистов, вопросов наградили бесценным, с точки зрения болельщиков, призом – майкой с автографами звезд футбола. 

Завершился визит товарищеским матчем, в основное время игры команды сыграли «вничью» – 5:5,  но по пенальти победу одержала команда звезд российского футбола. Знаменитые спортсмены сыграли также с воспитанниками футбольных секций Волгоградской области и провели мастер-класс «ТМК Урок футбола». 

- Металлурги традиционно уделяют спорту большое внимание, футболу особенное. Это один из наших любимых видов спорта. В прошлом году футбольная команда ВТЗ «Волга» выиграла на международном форуме ТМК «Горизонты» главный приз турнира по мини-футболу. Нас объединяет командная работа. В процессе производства, как и в игре, только действуя сообща, можно достичь высоких результатов, - сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. 

-Посещение Волгоградской области оставило неизгладимое впечатление. Мы были поражены масштабом производства и его технологичностью. Но больше всего, как и всегда, нам запомнится теплый прием рабочих, их неподдельный интерес и любовь к футболу, которая нас объединяет. Также в рамках проекта РФС «Футбол в школе» мы провели «ТМК – Урок футбола» для учеников из волжских школ. Надеюсь, что нам удалось увлечь детей футболом, и многие из них продолжат им заниматься либо в школе, либо в футбольных секциях, – отметил Дмитрий Аленичев.
Поддержка спорта — одна из важнейших составляющих социальной политики ВТЗ. Предприятие вносит ощутимый вклад в развитие физической культуры и массового спорта в Волжском. Например, ежегодно, благодаря помощи ВТЗ, в детские учреждения города передается спортивный инвентарь, а сотрудники завода регулярно принимают участие в региональных спортивных соревнованиях.
Напомним, мероприятия прошли в рамках инициативы «ТМК. Урок футбола», которая является частью масштабного проекта "Футбол в школе». РФС и ТМК в 2019 году заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания выступает партнером программ развития РФС.

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