Экология

Росводресурсы с 3 июня увеличат сброс воды в Волго-Ахтубинскую пойму

Экология 02.06.2022 19:50
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02.06.2022 19:50


3 июня увеличиваются расходы Жигулёвского и Волгоградского гидроузлов. Жигулёвский будет работать с расходами 9000-10000 куб. м/с, Волгоградский - 8500±500 куб. м/с. Ранее сообщалось, что с 31 мая и до 10 июня Волжская ГЭС будет сбрасывать 5500 ± 200 м³/с.
Изменения в действующее указание внесли из-за повышенного притока на Каме, а также интенсивного заполнения свободной ёмкости Куйбышевского водохранилища, пояснили ИА «Высота 102» в Росводресурсах.
По данным Росгидромета, в мае в Камское водохранилище поступило воды на 25% больше нормы. Суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 61,4 км3, при норме 70,3 км3. В июне приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в пределах 21-27 км3, при норме 23,6 км3.
- Это уже вторая корректировка режимов работы гидроузлов за последнюю неделю. Воды поступает больше, чем прогнозировалось изначально. Благодаря оперативным решениям удается оптимально распределить воду по каскаду, - отметил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.




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