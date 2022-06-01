«Недочеты можно найти»: в РФС ответили на критику столпотворения на «Волгоград Арене»

Спорт 01.06.2022 17:42
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01.06.2022 17:42
В РФС отметили «отличную организацию игры» на «Волгоград-Арене», где сегодня, 1 июня, состоялся матч-открытие юношеской футбольной лиги Юг. Так, Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря – директор по развитию игры, похвалив прошедшее мероприятие, все же отметил - "хотя в любой работе можно найти недочеты".
- Юношеская футбольная лига придумана в том числе и для того, чтобы организаторы, судьи, журналисты учились тому, как можно проводить соревнования на высоком уровне, - цитирует ИА «Высота 102» одного из руководителей РФС.
На сегодняшний матч юношеских команд «Ротора» и «Сочи», который закончился победой волгоградцев – 2:0, пришли 8 тысяч зрителей. Это – рекордная посещаемость, отметили в РФС.
Перед матчем болельщики, которым посчастливилось прорваться к легендам футбола, взяли автографы у Андрея Аршавина, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Андрея Тихонова, Динияра Билялетдинова, Владимира Быстрова и Елены Тереховой.
Между тем, многие остались недовольны организацией сегодняшнего мероприятия. Взрослые и дети жаловались на огромные очереди на входе, а когда знаменитые футболисты устроили автограф-сессию, началось настоящее столпотворение.
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