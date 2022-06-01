Общество

«Организация никакая»: волгоградцы устроили давку в очереди за автографом Аршавина

Общество 01.06.2022 12:20
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01.06.2022 12:20

На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 1 июня, проходит большой спортивный праздник, посвященный открытию Юношеской Футбольной Лиги Юг. В мероприятиях, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимают участие звезды российского футбола: Андрей Аршавин,  Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров и Елена Терехова. Чтобы получить автографы известных спортсменов, сотни жителей Волгограда выстроились в огромные очереди.  

По сведениям информагентства, желающих получить автографы спортсменов оказалось настолько много, что организаторы мероприятия не смогли справиться с их напором. 

– Уровень организации, конечно, оставляет желать лучшего, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102». – Хаос и столпотворение очевидно выводили из себя звездных гостей. Не выдержав напора, Владимир Быстров попытался сам разрулить ситуацию, призвав фанатов к спокойствию. 

К этому часу, сообщает информагентство, на «Волгоград Арене» прошли все запланированные мероприятия: экологическая акция – Андрей Аршавин посадил дерево возле стадиона, автограф-сессия, а также массовая чеканка мяча. Сотни волгоградских подростков, приехавшие сюда, чтобы увидеть кумиров, смогли, кроме прочего, поиграть в настольный футбол и игровые приставки, а также наблюдали за открытой тренировкой футболистов основного «Ротора». 

Заключительным аккордом мероприятия стал футбольный матч. 


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