Волгоградские полицейские задержали 29-летинего жителя Иловлинского района, который зарабатывал на жизнь тем, что собирал с жертв мошенников деньги. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке полиции, поймать преступника помог житель областного центра.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Волгограду в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что подозреваемый собирал деньги, полученные в результате телефонных афер, и переводил их на счета.

– Сообщники задержанного звонили жителям Волгограда и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы решить вопрос, предлагалось передать курьеру деньги. Затем за пакетом приезжал подозреваемый, забирал его, после чего переводил полученные средства на счета мошенников, – сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Мужчина был задержан в Кировском районе после того, как один из потерпевших сообщил о таком звонке в полицию. Оперативники нашли подозреваемого в подъезде дома заявителя.

На сегодня полицейским удалось установить еще один совершенного 29-летним мужчиной преступления. 30 мая он забрал 100 тысяч рублей у 80-летней жительницы Кировского района. Если вы стали жертвой этого мошенника, звоните по номеру 02 или в отдел полиции Кировского района.

– В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании меры пресечения, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, ранее сотрудниками волгоградского МВД был задержан 18-летний местный житель, который работал в составе преступной украинской группы. Житель регионального центра собирал деньги с волгоградцев, ставших жертвами телефонного мошенничества.