



Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 18-летнего парня, выполнявшего функции курьера в преступной группе из Украины. Как стало известно ИА «Высота 102», в обязанности задержанного входил сбор денег с жителей Волгограда.

Мошенники, по сведениям полицейских, обещали волгоградцу хороший заработок. Чтобы убедиться в его готовности к работе, мошенники попросили записать видео, на котором волгоградец должен был назвать свои персональные данные, а также осудить военную спецоперацию и дать согласие совершать мошенничества. Молодой человек выполнил эти условия.





– Полиция задержала фигуранта после того, как он забрал 50 тысяч рублей у 92-летней пенсионерки из Волгограда, – сообщили в главке МВД России по Волгоградской области. – Как выяснилось, до этого его «работодатели» позвонили женщине и сообщили, что ее внучка совершила ДТП. Чтобы родственница избежала уголовной ответственности, предлагалось передать курьеру деньги в пакете с вещами.

В ходе обыска в квартире волгоградца были изъяты телефоны, банковские карты и ноутбук. Также была изъята переписка с его организаторами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области