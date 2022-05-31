Читал СМИ, грызла совесть: задавивший 19-летнего волгоградца водитель сдался полиции

В Волгограде водитель Hyundai Solaris, сбивший насмерть 19-летнего парня в Тракторозаводском районе, явился с повинной в полицию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, свое бегство с места совершения смертельного ДТП мужчина объяснил испугом.

Напомним, что по сведениям регионального главка МВД России, 19-летний житель Волгограда был сбит насмерть при переходе оживленной магистрали – Третьей Продольной – в неустановленном месте 26 мая. ДТП произошло в направлении из Краснооктябрьского района в сторону поселка Водстрой. Водитель, не оказав помощи и не сообщив в экстренные службы, поспешил скрыться.

– Спустя некоторое время, узнав из СМИ о гибели пешехода, и осознав тяжесть совершенного деяния, водитель явился в отдел полиции и сознался в совершении преступления. Им оказался 41-летний житель Волгограда, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области 31 мая. – Со слов мужчины, он покинул место ДТП, потому что испугался.

Теперь явившийся с повинной волгоградец является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицейскими по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

– С целью установления всех обстоятельств, в рамках расследования будут назначены и проведены необходимые экспертизы и исследования, – уточняют в волгоградском ГУ МВД.