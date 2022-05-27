В Волгограде ищут водителя, сбившего насмерть 19-летнего пешехода

В Тракторозаводском районе Волгограда 26 мая примерно в 22.25 водитель иномарки сбил насмерть 19-летнего пешехода, после чего скрылся. Полиция ведет розыск.

— По предварительной информации, неустановленный водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris двигался по Третьей продольной магистрали со стороны Краснооктябрьского района в направлении поселка Водстрой, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 8А водитель наехал на 19-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте ДТП.

— Проводится комплекс ОРМ по установлению и задержанию водителя, — добавили в областном главке МВД.

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