Борьба с коррупцией

В комитете строительства Волгоградской области раскрыли аферу с жильем для детей-сирот

Борьба с коррупцией 30.05.2022 17:13
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30.05.2022 17:13


В Волгограде завершено расследование уголовного дела о нарушении конституционных прав детей-сирот. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, обвиняемыми по делу проходят бывшие сотрудники комитета строительства Волгоградской области. Их действия квалифицированы  по ч.3 ст.285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР установили, что за 2019-2021 годы областному комитету строительства Волгоградской области как органу исполнительной власти, уполномоченному в сферах строительства и обеспечения жилыми помещениями отдельной категории граждан, были выделены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме около 400 миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
– Желая скрыть свою некомпетентность в эффективном использовании доверенных средств и выполнении всех плановых показателей, бывшие сотрудники комитета строительства Волгоградской области путем формального проведения и искусственного увеличения количества организованных комитетом строительства закупочных процедур, игнорировали необходимость обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот, – пояснили в СУ СК по Волгоградской области.
В результате неисполнения и ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих должностных обязанностей бывшими сотрудниками комитета строительства Волгоградкой области право на жилье осталось нереализованным у 113 детей-сирот.
– В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления не только приняты активные меры по восстановлению нарушенных прав детей-сирот, но и по инициативе следственного управления по Волгоградской области внесены изменения в региональное законодательство в части расширения форм и механизмов обеспечения жильем детей-сирот, которыми введена в регионе мера социальной поддержки детям-сиротам в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой жилищным сертификатом, – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в 2019 году на пост председателя комитета строительства Волгоградской области был назначен Юрий Чувашин, который до этого руководил администрацией Николаевского района. В 2020 году его сменил Юрий Седов, который сейчас является заместителем губернатора.

Сейчас во главе комитета стоит Евгений Панкин. 

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