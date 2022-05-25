Расследования

«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старики

Расследования 25.05.2022 14:38
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25.05.2022 14:38


На острове Сарпинский в Волгограде уже вторую неделю разыскивают 72-летнюю женщину, которая со своим супругом приехала на дачу в СНТ «Аврора» и исчезла. В поисках принимают участие волонтеры группы «Лиза Алерт», однако пока мероприятия не увенчались успехом. Ситуацию осложняет тот факт, что у пенсионерки имеются проблемы с памятью. 
Между тем, напомним, в начале июня прошлого года на Сарпинском бесследно пропал 81-летний пенсионер, который ушел с территории СНТ «Авиатор» за грибами, но так и не вернулся. Мужчину на земле и на воде разыскивали волонтеры, полицейские, но все оказалось безрезультатно. Прошел уже почти год, но никаких вестей о пропавшем мужчине так и не появилось. 
Почему бесследно исчезают люди на достаточно населенном острове и не является ли эта территория настоящим «бермудским треугольником», не оставляющим шанса заплутавшим путникам? 
Островитянин Александр, который живет на Сарпинском уже около трех десятков лет, считает, что никакой загадки в исчезновении людей нет. Своим мнением он поделился с корреспондентом ИА «Высота 102». 
– Посмотрите, пропадают в основном пожилые люди, которых почему-то родные отпускают одних на дачи, в лес за грибами, –  рассказывает  Александр. – У пожилых и проблемы с памятью могут быть, и сил у них не очень много, чтобы выбраться из какой-то сложной ситуации. Человек может просто сломать ногу в каком-нибудь безлюдном месте и так и не дождаться помощи.
По словам Александра, несмотря на то, что территория Сарпинского  достаточно большая и составляет более 10 тысяч гектаров, остров вряд ли можно назвать безлюдным. Здесь располагаются около трех десятков населенных пунктов, а с наступлением сезона людей становится еще больше за счет дачников. 
– Если даже человек потерял память и бродит по лесу, пока у него есть силы, он все равно бы вышел на какой-нибудь хутор или деревню, – считает Александр. – Если он так и не вышел, значит, что-то с ним случилось в лесу.  Боюсь кого-то напугать, но мне кажется, надо в первую очередь прочесывать ерики. На нашем острове около 25 озер, да, это немало, но пожилой человек мог упасть в воду и не выбраться. 
Александр напомнил, что два года назад подобная история произошла на Сарпинском в районе хутора Бекетовский перекат. 
– Был как раз весенний разлив, когда пожилая женщина шла по мостику прямо рядом с хуторскими домами. Не удержалась и упала в воду. Хотя траншея, которая была заполнена водой, была не очень глубокая, выбраться она так и не смогла. И утонула. 
Александр считает, что дикие звери также не могли причинить вред заблудившимся людям. 
– Волки на острове были замечены последний раз несколько лет назад. И то, они к людям не подходили, потому что им и зайцев хватало. Да, на острове водятся мелкие хищники, вроде енотов, лис. Но опасаться их людям не стоит. Они могут объесть останки уже погибшего человека, но живого не тронут. 
По мнению Александра, только забота и контроль близких могут уберечь пожилых дачников от беды. 
– Когда в прошлом году пропал пожилой мужчина, оказалось, он ушел в лес, не имея даже сотового телефона, – говорит Александр. – Да и вообще нельзя разрешать своим родным покидать пределы дач. Переживаете, что ваши старики вас не послушаются? Тогда оставляйте с ними кого-нибудь из родственников. Часто пожилые люди не рассчитывают своих сил и по-прежнему думают, что они, как и двадцать-тридцать лет назад, бодры и им, как говорится, море по колено. Но это совсем не так. Берегите своих близких!

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