Новый директор попробует навести порядок в «Ситиматик-Волгоград»

В ООО «Ситиматик-Волгоград» сообщили о смене генерального директора. Как сообщает ИА «Высота 102», разбираться с ворохом проблем в компании, выступающей в Волгограде в качестве регионального оператора по обращению с ТКО, предстоит теперь Алексею Степанову.

– Алексей Степанов прошел профессиональный путь от работы в финансовом отделе администрации Кольского района до заместителя Министра финансов Мурманской области. В 2016 был назначен на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Мурманэнергосбыт», а впоследствии возглавил предприятие, – пересказали в пресс-службе компании солидный трудовой стаж нового генерального. – В должности генерального директора ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов сосредоточится на оперативном руководстве компанией, обеспечении развития Группы «Ситиматик» в Волгоградской области, а также реализации стратегических проектов, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

При этом в компании не уточняют, будет ли новый руководитель, сосредоточившись на развитии, разбираться с хроническими проблемами. Возможно, под развитием в ООО «Ситиматик-Волгоград» как раз и понимают устранение хаоса в системе начисления платежей (о таких фактах редакция ИА «Высота 102» писала неоднократно), а также налаживание регулярного вывоза мусора. В том числе тех твердых коммунальных отходов, которые оказываются за пределами контейнеров из-за не отлаженной за годы логистики.

Читайте также:

«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»

Регоператор намерен разорить крошечное СНТ на острове в Волгограде

Директора волжских школ отбились от безумных тарифов «Ситиматик-Волгоград»

В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станице