Расследования

Новый директор попробует навести порядок в «Ситиматик-Волгоград»

Расследования 27.05.2022 12:36
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27.05.2022 12:36


В ООО «Ситиматик-Волгоград» сообщили о смене генерального директора. Как сообщает ИА «Высота 102», разбираться с ворохом проблем в компании, выступающей в Волгограде в качестве регионального оператора по обращению с ТКО, предстоит теперь Алексею Степанову. 

– Алексей Степанов прошел профессиональный путь от работы в финансовом отделе администрации Кольского района до заместителя Министра финансов Мурманской области. В 2016 был назначен на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Мурманэнергосбыт», а впоследствии возглавил предприятие, – пересказали в пресс-службе компании солидный трудовой стаж нового генерального. – В должности генерального директора ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов сосредоточится на оперативном руководстве компанией, обеспечении развития Группы «Ситиматик» в Волгоградской области, а также реализации стратегических проектов, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

При этом в компании не уточняют, будет ли новый руководитель, сосредоточившись на развитии, разбираться с хроническими проблемами.  Возможно, под развитием в ООО «Ситиматик-Волгоград» как раз и понимают устранение хаоса в системе начисления платежей (о таких фактах  редакция  ИА «Высота 102» писала неоднократно), а также налаживание регулярного вывоза мусора. В том числе тех твердых коммунальных отходов, которые оказываются за пределами контейнеров из-за не отлаженной за годы логистики. 

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