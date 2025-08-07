Общество

Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиков

Общество 07.08.2025 13:21
0
07.08.2025 13:21


10 августа волгоградских болельщиков после матча «Ротора» и «Уфы» развезут две дополнительные электрички, проезд в которых будет бесплатным. Рейсы организовали в спортивном клубе «Ротор». 

Ускоренные пригородные поезда, как и ранее, пойдут до Шпалопропитки и Волжского: 

№ 6339 – Краснооктябрьская - Шпалопропитка  отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:00 (нижняя платформа)  и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22:06 (без остановок на Дворце спорта, ВолгоГРЭС, завод имени Кирова, Лесобаза);

№6437/6438 – Волгоград-1 - Волжский  отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:09 (верхняя платформа)  и прибытием на ст. Волжский в 21:47. Электричка  не остановится на Бакинской, Вишневой, Верхнезареченской. 

Напомним, игра состоится 10 августа в 18-30 ч. на «Волгоград Арене». 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.08.2025 14:41
Общество 07.08.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 14:00
Общество 07.08.2025 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.08.2025 13:28
Общество 07.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 13:03
Общество 07.08.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 12:19
Общество 07.08.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 12:00
Общество 07.08.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 11:32
Общество 07.08.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:38
Общество 07.08.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:27
Общество 07.08.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:19
Общество 07.08.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:47
Общество 07.08.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:43
Общество 07.08.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:16
Общество 07.08.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 08:58
Общество 07.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 08:28
Общество 07.08.2025 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
08:17
Две популярные марки бензина подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:49
В Волгограде отменены 2 московских авиарейса, 8 задержаныСмотреть фотографии
07:45
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
06:35
Бочаров сообщил о пожаре на станции Суровикино после атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:33
В центре Волгограда подлатают тротуарыСмотреть фотографии
05:17
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда: пять рейсов задержаныСмотреть фотографии
21:49
Под Волгоградом на реконструкции очистных украли 3 миллионаСмотреть фотографии
21:30
В России экстренные службы заработают еще быстрееСмотреть фотографии
21:00
Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пахСмотреть фотографии
 