Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской области

Происшествия 07.08.2025 15:27
Сегодня, 7 августа, подтвердилась гибель еще одного человека в водоеме на территории Волгоградской области. По данным администрации Михайловки, тело погибшего подняли со дна реки Медведица в 13-55 ч. В службе спасения пояснили, что погибшему было 38 лет. 

О трагедии, которая произошла накануне на пляже в селе Староселье, стало известно еще накануне. Для поиска тела были привлечены водолазы. 

Несмотря на постоянные предостережения спасателей о необходимости соблюдать правила безопасности при купании, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, только за один день, 6 августа, в Волгоградской регионе в водоемах погибли четыре человека. Один трагический случай  произошел в Городищенском районе, два – в Светлоярском, и один – в Михайловке. 

Фото Службы спасения VK.com

