Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской области

Сегодня, 7 августа, подтвердилась гибель еще одного человека в водоеме на территории Волгоградской области. По данным администрации Михайловки, тело погибшего подняли со дна реки Медведица в 13-55 ч. В службе спасения пояснили, что погибшему было 38 лет.
О трагедии, которая произошла накануне на пляже в селе Староселье, стало известно еще накануне. Для поиска тела были привлечены водолазы.
Несмотря на постоянные предостережения спасателей о необходимости соблюдать правила безопасности при купании, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, только за один день, 6 августа, в Волгоградской регионе в водоемах погибли четыре человека. Один трагический случай произошел в Городищенском районе, два – в Светлоярском, и один – в Михайловке.
Фото Службы спасения VK.com