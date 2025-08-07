«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игры





Сегодня, 7 августа, в Волгограде прошел брифинг, посвященный чемпионату России по сквошу, который состоится с 19 по 24 ноября 2025 года на кортах «Волгоград Арены». Кроме того, спикеры в ходе мероприятия обсудили развитие данного вида спорта на территории нашего региона.

Временно осуществляющий полномочия председателя областного комитета физической культуры и спорта Михаил Чернов, президент Федерации сквоша России Артем Буслаев, вице-президент Федерации сквоша России, президент Федерации сквоша Волгоградской области Алексей Зайцев и главный тренер сборной России по сквошу Роман Фетисов рассказали о доступности и развитии инфраструктуры для занятий сквошем, популяризации направления и значимых событиях в данной дисциплине, которые пройдут в Волгоградской области уже в этом году.

Сквош - игра с ракеткой и мячом на корте в закрытом пространстве в нашем регионе стремительно развивается и набирает все большую популярность.

- Волгоградская область на сегодняшний день является флагманом развития этого вида спорта в России. Сквош стремительно прогрессирует, но это немолодой вид спорта в нашей стране. В следующем году ему будет 30 лет. Местная региональная Федерация в год 80-летия Великой Победы своей колоссальной работой заслужила право принять чемпионат России, - подчеркнул Артем Буслаев.

Алексей Зайцев рассказал о нюансах массового занятия сквошем.

- Сквош подходит тем, кто увлекается спортом с восьми лет. Есть участники в возрасте 45-50 лет. На территории нашего региона первый комплекс кортов организован на «Волгоград Арене». Инфраструктура, построенная около года назад, доступна для массовых занятий, - заявил президент Федерации сквоша Волгоградской области.

Сквош впервые был включен в программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028 году. Михаил Чернов рассказал об амбициозных целях, стоящих перед волгоградскими спортсменами.

- Если мы планируем развивать этот вид спорта на регулярной основе, то должны ориентироваться на Олимпийские игры. Мы ставим перед собой задачи и хотим, чтобы минимум один из спортсменов, который представит Россию в будущем на Играх, был представителем Волгограда, - заявил Михаил Сергеевич.



Недавно в Египте завершился юниорское первенство мира, на котором впервые за долгое время были представлены российские участники в нейтральном статусе. По словам Артема Буслаева, наши ребята выступили очень достойно, и теперь стоит надеяться на полноценное возвращение лучших отечественных представителей на международную арену.

- Для спортсменов это был первый международный турнир после длительной паузы. Они показали, что российский сквош более чем конкурентоспособный. Спортсмены получили колоссальный опыт. В ближайшее время решится вопрос допуска к международным стартам и команд – это добавляет смысла тренироваться игрокам. Думаю, следующие соревнования мы проведем на более высоком уровне. Россия богата талантами - вскоре мы сможем это доказать, - уверен Буслаев.



В эти дни в городе-герое проходит первая в истории Всероссийская тренерская конференция в данном виде дисциплины, направленная на повышение квалификации кадров в области подготовки игроков. Артем Буслаев отметил значимость конференции.

- В первую очередь, это возможность обмена опытом. Тренер – это человек, который воспитывает спортсмена с детства и до достижения результатов. Как правило, все тренеры имеют образование и общий подход в подготовке спортсмена. Но есть определенные особенности в технике и методике подготовки: одни лучше получаются в одной школе, остальные – в другой. Тренерская конференция – возможность в личном общении и на корте обменяться опытом. Мы выбрали Волгоград местом проведения конференции, чтобы дать серьезный фундамент тренерам, которые работают здесь, и поделиться с ними новыми знаниями, — отметил руководитель национальной Федерации сквоша.

Роман Фетисов считает, что физическая готовность очень важна в сквоше.

- Сейчас главная цель – улучшить уровень физической подготовки спортсменов. Матч в среднем длится один час. Это колоссальная нагрузка. Надо также хорошо думать и работать на высоком пульсе. Физика решает многое на любом уровне, в том числе и на международном, - поделился наставник сборной России.

Михаил Чернов заявил о возможности открытия новых отделений по сквошу на территории региона.

- Исходя из целей и задач нашего ведомства, мы поддерживаем и оказываем помощь абсолютно всем признанным видам спорта, тем более имеющим статус олимпийского. Это стремительно развивающаяся, поэтому есть смысл рассмотреть возможность открытия отделений в спортивных школах, что, как известно, способствует и привлечению большего количества занимающихся, местных ребят, и качественному учебно-тренировочному процессу, - отметил временно осуществляющий полномочия председателя облспорткомитета.



Добавим, сейчас на «Волгоград Арене» доступны три площадки для игры в сквош. Спикеры выразили надежду, что в будущем их количество вырастет не только в Волгограде, но и в области - Волжском, Камышине, Михайловке.

​​В данный момент в Волгограде проходит ​​​​​учебно-тренировочный сбор юниорской национальной сборной. 16 августа в Волгограде состоится чемпионат города по сквошу. 13-14 сентября на Всероссийских соревнованиях здесь же выявят сильнейших юноши и юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. В октябре в Волгограде пройдет чемпионат ЮФО , а затем в ходе чемпионата страны на «Волгоград Арене» разыграют награды около 120 отечественных представителей данного вида спорта, среди которых и местные участники. Посетить главные национальные соревнования с 19 по 24 ноября смогут и болельщики, для которых организаторы запланировали различные активности. Трансляции матчей чемпионата России будут доступны в группе VK «Федерация сквоша России».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев