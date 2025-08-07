Спорт

«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игры

Спорт 07.08.2025 20:40
0
07.08.2025 20:40


Сегодня, 7 августа, в Волгограде прошел брифинг, посвященный чемпионату России по сквошу, который состоится с 19 по 24 ноября 2025 года на кортах «Волгоград Арены». Кроме того, спикеры в ходе мероприятия обсудили развитие данного вида спорта на территории нашего региона. 

Временно осуществляющий полномочия председателя областного комитета физической культуры и спорта Михаил Чернов, президент Федерации сквоша России Артем Буслаев, вице-президент Федерации сквоша России, президент Федерации сквоша Волгоградской области Алексей Зайцев и главный тренер сборной России по сквошу Роман Фетисов рассказали о доступности и развитии инфраструктуры для занятий сквошем, популяризации направления и значимых событиях в данной дисциплине, которые пройдут в Волгоградской области уже в этом году.

Сквош - игра с ракеткой и мячом на корте в закрытом пространстве в нашем регионе стремительно развивается и набирает все большую популярность.

- Волгоградская область на сегодняшний день является флагманом развития этого вида спорта в России. Сквош стремительно прогрессирует, но это немолодой вид спорта в нашей стране. В следующем году ему будет 30 лет. Местная региональная Федерация в год 80-летия Великой Победы своей колоссальной работой заслужила право принять чемпионат России, - подчеркнул Артем Буслаев.

Алексей Зайцев рассказал о нюансах массового занятия сквошем.

- Сквош подходит тем, кто увлекается спортом с восьми лет. Есть участники в возрасте 45-50 лет. На территории нашего региона первый комплекс кортов организован на «Волгоград Арене». Инфраструктура, построенная около года назад, доступна для массовых занятий, - заявил президент Федерации сквоша Волгоградской области.     

Сквош впервые был включен в программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028 году. Михаил Чернов рассказал об амбициозных целях, стоящих перед волгоградскими спортсменами. 

- Если мы планируем развивать этот вид спорта на регулярной основе, то должны ориентироваться на Олимпийские игры. Мы ставим перед собой задачи и хотим, чтобы минимум один из спортсменов, который представит Россию в будущем на Играх, был представителем Волгограда, - заявил Михаил Сергеевич.


Недавно в Египте завершился юниорское первенство мира, на котором впервые за долгое время были представлены российские участники в нейтральном статусе. По словам Артема Буслаева, наши ребята выступили очень достойно, и теперь стоит надеяться на полноценное возвращение лучших отечественных представителей на международную арену.

 - Для спортсменов это был первый международный турнир после длительной паузы. Они показали, что российский сквош более чем конкурентоспособный. Спортсмены получили колоссальный опыт. В ближайшее время решится вопрос допуска к международным стартам и команд – это добавляет смысла тренироваться игрокам. Думаю, следующие соревнования мы проведем на более высоком уровне. Россия богата талантами - вскоре мы сможем это доказать, - уверен Буслаев.


В эти дни в городе-герое проходит первая в истории Всероссийская тренерская конференция в данном виде дисциплины, направленная на повышение квалификации кадров в области подготовки игроков. Артем Буслаев отметил значимость конференции.

- В первую очередь, это возможность обмена опытом. Тренер – это человек, который воспитывает спортсмена с детства и до достижения результатов. Как правило, все тренеры имеют образование и общий подход в подготовке спортсмена. Но есть определенные особенности в технике и методике подготовки: одни лучше получаются в одной школе, остальные – в другой. Тренерская конференция – возможность в личном общении и на корте обменяться опытом. Мы выбрали Волгоград местом проведения конференции, чтобы дать серьезный фундамент тренерам, которые работают здесь, и поделиться с ними новыми знаниями, — отметил руководитель национальной Федерации сквоша.

Роман Фетисов считает, что физическая готовность очень важна в сквоше.

- Сейчас главная цель – улучшить уровень физической подготовки спортсменов. Матч в среднем длится один час. Это колоссальная нагрузка. Надо также хорошо думать и работать на высоком пульсе. Физика решает многое на любом уровне, в том числе и на международном, - поделился наставник сборной России.

Михаил Чернов заявил о возможности открытия новых отделений по сквошу на территории региона. 

- Исходя из целей и задач нашего ведомства, мы поддерживаем и оказываем помощь абсолютно всем признанным видам спорта, тем более имеющим статус олимпийского. Это стремительно развивающаяся, поэтому есть смысл рассмотреть возможность открытия отделений в спортивных школах, что, как известно, способствует и привлечению большего количества занимающихся, местных ребят, и качественному учебно-тренировочному процессу, - отметил временно осуществляющий полномочия председателя облспорткомитета.


Добавим, сейчас на «Волгоград Арене» доступны три площадки для игры в сквош. Спикеры выразили надежду, что в будущем их количество вырастет не только в Волгограде, но и в области - Волжском, Камышине, Михайловке. 

​​В данный момент в Волгограде проходит ​​​​​учебно-тренировочный сбор юниорской национальной сборной. 16 августа в Волгограде состоится чемпионат города по сквошу. 13-14 сентября на Всероссийских соревнованиях здесь же выявят сильнейших юноши и юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. В октябре в Волгограде пройдет чемпионат ЮФО , а затем в ходе чемпионата страны на «Волгоград Арене» разыграют награды около 120 отечественных представителей данного вида спорта, среди которых и местные участники. Посетить главные национальные соревнования с 19 по 24 ноября смогут и болельщики, для которых организаторы запланировали различные активности. Трансляции матчей чемпионата России будут доступны в группе VK «Федерация сквоша России».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com и V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.08.2025 10:08
Спорт 07.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 20:33
Спорт 05.08.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 15:16
Спорт 05.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 22:14
Спорт 04.08.2025 22:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:31
Спорт 04.08.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:12
Спорт 04.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 20:05
Спорт 04.08.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 10:17
Спорт 04.08.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2025 11:03
Спорт 02.08.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 19:03
Спорт 01.08.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 17:15
Спорт 01.08.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 13:01
Спорт 01.08.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2025 18:55
Спорт 30.07.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2025 11:23
Спорт 30.07.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2025 16:40
Спорт 29.07.2025 16:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
В Котово суд защитил право отца погибшего на СВО сына на выплатыСмотреть фотографии
21:25
Ушел из жизни ветеран волгоградского «Ротора» Валерий Волчановский Смотреть фотографии
21:03
Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму МинпросвещенияСмотреть фотографии
20:40
«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игрыСмотреть фотографии
20:18
УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензияхСмотреть фотографии
19:57
Объедут? В Волгограде упростили задачу строителям дороги-долгостроя к Родниковой долинеСмотреть фотографии
19:31
«Мелко-мелко, а потом омут»: житель Михайловки утонул, спасая ребенкаСмотреть фотографии
18:53
Родным четырех погибших на СВО камышан передали наградыСмотреть фотографии
18:16
В Волгограде умер известный концертмейстер Владимир МалюхСмотреть фотографии
18:03
Волгоградка 14 лет притворялась инвалидом ради выплат в 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:36
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваевСмотреть фотографии
16:49
Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокуроруСмотреть фотографии
16:10
Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего словаСмотреть фотографии
16:01
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный столСмотреть фотографии
15:29
Смертельный кувырок отнял жизнь водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с ТрампомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
 