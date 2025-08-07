«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игры

Сегодня, 7 августа, в Волгограде прошел брифинг, посвященный чемпионату России по сквошу, который состоится с 19 по 24 ноября 2025 года на кортах «Волгоград Арены». Кроме того, спикеры в ходе мероприятия обсудили развитие данного вида спорта на территории нашего региона.
Временно осуществляющий полномочия председателя областного комитета физической культуры и спорта Михаил Чернов, президент Федерации сквоша России Артем Буслаев, вице-президент Федерации сквоша России, президент Федерации сквоша Волгоградской области Алексей Зайцев и главный тренер сборной России по сквошу Роман Фетисов рассказали о доступности и развитии инфраструктуры для занятий сквошем, популяризации направления и значимых событиях в данной дисциплине, которые пройдут в Волгоградской области уже в этом году.
Сквош - игра с ракеткой и мячом на корте в закрытом пространстве в нашем регионе стремительно развивается и набирает все большую популярность.
Алексей Зайцев рассказал о нюансах массового занятия сквошем.
Сквош впервые был включен в программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028 году. Михаил Чернов рассказал об амбициозных целях, стоящих перед волгоградскими спортсменами.
Недавно в Египте завершился юниорское первенство мира, на котором впервые за долгое время были представлены российские участники в нейтральном статусе. По словам Артема Буслаева, наши ребята выступили очень достойно, и теперь стоит надеяться на полноценное возвращение лучших отечественных представителей на международную арену.
В эти дни в городе-герое проходит первая в истории Всероссийская тренерская конференция в данном виде дисциплины, направленная на повышение квалификации кадров в области подготовки игроков. Артем Буслаев отметил значимость конференции.
Роман Фетисов считает, что физическая готовность очень важна в сквоше.
Михаил Чернов заявил о возможности открытия новых отделений по сквошу на территории региона.
Добавим, сейчас на «Волгоград Арене» доступны три площадки для игры в сквош. Спикеры выразили надежду, что в будущем их количество вырастет не только в Волгограде, но и в области - Волжском, Камышине, Михайловке.
В данный момент в Волгограде проходит учебно-тренировочный сбор юниорской национальной сборной. 16 августа в Волгограде состоится чемпионат города по сквошу. 13-14 сентября на Всероссийских соревнованиях здесь же выявят сильнейших юноши и юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. В октябре в Волгограде пройдет чемпионат ЮФО , а затем в ходе чемпионата страны на «Волгоград Арене» разыграют награды около 120 отечественных представителей данного вида спорта, среди которых и местные участники. Посетить главные национальные соревнования с 19 по 24 ноября смогут и болельщики, для которых организаторы запланировали различные активности. Трансляции матчей чемпионата России будут доступны в группе VK «Федерация сквоша России».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com и V102.RU