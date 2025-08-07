Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с Трампом





7 августа в Москве президент Владимир Путин прокомментировал подготовку к встрече с Дональдом Трампом. По информации главы государства, в настоящее время рассматривается возможность организации саммита двух лидеров на площадке Объединённых Арабских Эмиратов.







- У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, — подчеркнул Владимир Путин, - отвечая на вопрос журналистов.

Накануне президент России провёл переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что во время обсуждения украинского кризиса с американской стороны «поступило предложение, которое представляется вполне приемлемым». Одновременно стало известно о подготовке встречи двух лидеров. Она должна состояться в перспективе ближайшей недели.

Отметим, в настоящее время президент ОАЭ находится с визитом в Москве.

Фото и видео: kremlin.ru