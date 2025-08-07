Политика

Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с Трампом

Политика 07.08.2025 15:18
0
07.08.2025 15:18


7 августа в Москве президент Владимир Путин прокомментировал подготовку к встрече с Дональдом Трампом. По информации главы государства, в настоящее время рассматривается возможность организации саммита двух лидеров на площадке Объединённых Арабских Эмиратов.



- У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, — подчеркнул Владимир Путин, - отвечая на вопрос журналистов.

Накануне президент России провёл переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что во время обсуждения украинского кризиса с американской стороны «поступило предложение, которое представляется вполне приемлемым». Одновременно стало известно о подготовке встречи двух лидеров. Она должна состояться в перспективе ближайшей недели.

Отметим, в настоящее время президент ОАЭ находится с визитом в Москве.

Фото и видео: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
25.07.2025 21:40
Политика 25.07.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2025 17:11
Политика 22.07.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Политика
17.07.2025 07:26
Политика 17.07.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Политика
16.07.2025 17:43
Политика 16.07.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
14.07.2025 18:10
Политика 14.07.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2025 15:37
Политика 09.07.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Политика
07.07.2025 11:28
Политика 07.07.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 20:23
Политика 05.07.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Политика
05.07.2025 12:53
Политика 05.07.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2025 20:16
Политика 03.07.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2025 17:01
Политика 30.06.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2025 12:13
Политика 30.06.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Политика
26.06.2025 10:15
Политика 26.06.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Политика
24.06.2025 14:58
Политика 24.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Политика
23.06.2025 15:50
Политика 23.06.2025 15:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваевСмотреть фотографии
16:49
Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокуроруСмотреть фотографии
16:10
Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего словаСмотреть фотографии
16:01
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный столСмотреть фотографии
15:29
Смертельный кувырок отнял жизнь водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с ТрампомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
 