ВОЛМА развивает новые территории

Общество 07.08.2025 14:00
0
07.08.2025 14:00
Сегодня, 7 августа, центральный офис компании ВОЛМА посетили руководители «Фонда поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» – директор организации Филипп Игоревич Дробиняк и его заместитель Александр Александрович Осацкий.
ВОЛМА представляет сегмент индустрии и бизнеса Волгоградской области, напрямую влияющий на позитивные изменения в Луганской Народной Республике. За последние несколько лет ВОЛМА не только активно развивала поставки технологичных строительно-отделочных материалов, так необходимых для восстановления объектов, но и разместила собственное производство на территории ЛНР.
В 2023 году компания инициировала проект по возрождению и модернизации завода сухих строительных смесей, находящегося в Станично-Луганском районе ЛНР. К тому моменту завод не функционировал и пребывал в плачевном состоянии более десяти лет. Но уже спустя несколько месяцев активной реновации предприятие приступило к промышленному выпуску девяти видов сухих строительных смесей – штукатурок, плиточных клеев, универсальных составов – прежде всего для строительных и торговых объектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
– На текущий момент завершены работы по второму этапу модернизации основных производственных линий и завод планирует произвести в 2025 году более пятидесяти тысяч тонн строительных смесей, а уже в следующем году увеличить этот объем вдвое, доведя производство продукции до ста десяти тысяч тонн, – прокомментировал генеральный директор ВОЛМА Владимир Викторович Овчинцев. – Конечно, такая динамика развития проекта стала возможной благодаря совместной эффективной поддержке со стороны Администрации Волгоградской области и руководства Луганской Народной Республики. Сегодня мы поставляем нашу продукцию строительным и торговым объектам, формируя надежный фундамент строительной отрасли региона.
Руководство «Фонда поддержки предпринимательства ЛНР» положительно оценило вклад ВОЛМА в развитие промышленного потенциала Луганской Народной Республики.
Фото: УК «ВОЛМА»
Реклама. ООО «УК «ВОЛМА», ИНН 3446031509, erid: F7NfYUJCUneTRyYnjmZ7
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесов07.08.2025 17:36
Общество 07.08.2025 17:36
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопами07.08.2025 14:41
Общество 07.08.2025 14:41
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистом07.08.2025 13:28
Общество 07.08.2025 13:28
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиков07.08.2025 13:21
Общество 07.08.2025 13:21
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчат07.08.2025 13:03
Общество 07.08.2025 13:03
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сына07.08.2025 12:19
Общество 07.08.2025 12:19
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной бури07.08.2025 12:00
Общество 07.08.2025 12:00
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»07.08.2025 11:32
Общество 07.08.2025 11:32
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в Карелии07.08.2025 10:38
Общество 07.08.2025 10:38
Под Волгоградом водитель грузовика в ночи протаранил припаркованный прицеп07.08.2025 10:27
Общество 07.08.2025 10:27
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядины07.08.2025 10:19
Общество 07.08.2025 10:19
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцы07.08.2025 09:47
Общество 07.08.2025 09:47
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родов07.08.2025 09:43
Общество 07.08.2025 09:43
Цены на «вторичку» упали в Волгограде07.08.2025 09:16
Общество 07.08.2025 09:16
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской области07.08.2025 08:58
Общество 07.08.2025 08:58