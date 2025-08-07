ВОЛМА развивает новые территории





Сегодня, 7 августа, центральный офис компании ВОЛМА посетили руководители «Фонда поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики» – директор организации Филипп Игоревич Дробиняк и его заместитель Александр Александрович Осацкий.





ВОЛМА представляет сегмент индустрии и бизнеса Волгоградской области, напрямую влияющий на позитивные изменения в Луганской Народной Республике. За последние несколько лет ВОЛМА не только активно развивала поставки технологичных строительно-отделочных материалов, так необходимых для восстановления объектов, но и разместила собственное производство на территории ЛНР.

В 2023 году компания инициировала проект по возрождению и модернизации завода сухих строительных смесей, находящегося в Станично-Луганском районе ЛНР. К тому моменту завод не функционировал и пребывал в плачевном состоянии более десяти лет. Но уже спустя несколько месяцев активной реновации предприятие приступило к промышленному выпуску девяти видов сухих строительных смесей – штукатурок, плиточных клеев, универсальных составов – прежде всего для строительных и торговых объектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.





– На текущий момент завершены работы по второму этапу модернизации основных производственных линий и завод планирует произвести в 2025 году более пятидесяти тысяч тонн строительных смесей, а уже в следующем году увеличить этот объем вдвое, доведя производство продукции до ста десяти тысяч тонн, – прокомментировал генеральный директор ВОЛМА Владимир Викторович Овчинцев. – Конечно, такая динамика развития проекта стала возможной благодаря совместной эффективной поддержке со стороны Администрации Волгоградской области и руководства Луганской Народной Республики. Сегодня мы поставляем нашу продукцию строительным и торговым объектам, формируя надежный фундамент строительной отрасли региона.





Руководство «Фонда поддержки предпринимательства ЛНР» положительно оценило вклад ВОЛМА в развитие промышленного потенциала Луганской Народной Республики.

Фото: УК «ВОЛМА»





