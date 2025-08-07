



В Карелии волонтеры поисково-спасательного отряда обнаружили в Белом море Виктора Зузанова – последнего волгоградца, пропавшего в ходе сплава на байдарках. Об этом сообщили в отряде «Север».

Напомним, группа волгоградцев на байдарках попала в шторм в Белом море 20 июля. Туристы планировали добраться до Соловецких островов, однако конечной цели достигли только двое из группы. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести.

23 июля около острова Варбарлуды в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. 31 июля было обнаружена мертвой туристка Валерия Пужняк. Ее тело прибило на остров Малые Кималище в Белом море.

Растаяли последние надежды близких на спасение 38-летнего Виктора Зузанова.

- Тело Виктора Зузанова найдено 6 августа, и на этом поиски завершены. Все пропавшие были найдены в акватории Белого моря на территории республики Карелия, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

Подтверждается данная информация и в группе, созданной родными пропавших Валерии Пужняк и Виктора Зузанова.

- Вчера нашли Виктора. Родные и близкие просят не беспокоить их пока что. Дать им покоя, - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Волгограде прошли похороны Валерии Пужняк.

Фото: Виктор Зузанов / vk.com