Расследования

Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего слова

Расследования 07.08.2025 16:10
0
07.08.2025 16:10


Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель отказался от последнего слова на заседании в районном суде, прошедшем 7 августа. Судья удалился в совещательную комнату, сообщает ИА «Высота 102». 

Напомним, в Иловлинском районном суде проходит процесс по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель человека. Следствие считает, что глава района ответственен за трагическую гибель начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина в ландшафтном пожаре, произошедшем 28 августа 2022 года. 

По версии следствия, Переярин и еще трое подчиненных главы Иловлинского района Ивана Геля были направлены в зону ландшафтного пожара без необходимых средств защиты. Кроме того, тушение пожара не входило в должностные обязанности погибшего. Александр Переярин погиб, а трое работников администрации пострадали. 

При этом сторона защиты настаивала на том, что сотрудники администрации тушили пожары в добровольном порядке, а произошедшее являлось несчастным случаем. Адвокат Ивана Геля на предпоследнем заседании просил оправдать своего подзащитного, а прокуратура запросила 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Не исключено, что приговор Ивану Гелю будет вынесен сегодня, 7 августа. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.08.2025 16:49
Расследования 07.08.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 15:42
Расследования 07.08.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:49
Расследования 06.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:00
Расследования 06.08.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 19:41
Расследования 06.08.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 17:50
Расследования 06.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 13:46
Расследования 06.08.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 07:03
Расследования 06.08.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 21:20
Расследования 05.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 16:23
Расследования 05.08.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 13:32
Расследования 05.08.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 11:41
Расследования 05.08.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 10:00
Расследования 05.08.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2025 22:29
Расследования 04.08.2025 22:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2025 17:56
Расследования 04.08.2025 17:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваевСмотреть фотографии
16:49
Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокуроруСмотреть фотографии
16:10
Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего словаСмотреть фотографии
16:01
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный столСмотреть фотографии
15:29
Смертельный кувырок отнял жизнь водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с ТрампомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
 