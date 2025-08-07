Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего слова

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель отказался от последнего слова на заседании в районном суде, прошедшем 7 августа. Судья удалился в совещательную комнату, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в Иловлинском районном суде проходит процесс по обвинению Ивана Геля в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель человека. Следствие считает, что глава района ответственен за трагическую гибель начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина в ландшафтном пожаре, произошедшем 28 августа 2022 года.

По версии следствия, Переярин и еще трое подчиненных главы Иловлинского района Ивана Геля были направлены в зону ландшафтного пожара без необходимых средств защиты. Кроме того, тушение пожара не входило в должностные обязанности погибшего. Александр Переярин погиб, а трое работников администрации пострадали.