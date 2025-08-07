Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области





T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу.

T2 планомерно развивает сетевую инфраструктуру в Волгоградской области, повышая качество связи для клиентов. В декабре прошлого года компания завершила в регионе реализацию сервиса VoLTE, с помощью которого абоненты могут осуществлять голосовые вызовы в сетях четвертого поколения. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi Fi (VoWiFi).

Новое техническое решение позволяет совершать и принимать вызовы, используя в качестве базовой станции точки доступа Wi‑Fi. За счет этого стабильное качество голосовой связи сохранится даже в местах с ограниченным или нестабильным сигналом – например, в зданиях с плотными стенами, подвальных помещениях, на верхних этажах высоток и на подземных парковках, а также во время зарубежных поездок.

Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации на территории Волгоградской области. За счет этого Т2 сократила время на установление соединения между абонентами, обеспечила стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi Fi, следует убедиться, что мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Как правило, опции представлены в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети». Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. Сервис подключается бесплатно.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

– Запуск технологии VoWiFi – это прежде всего забота о комфорте наших абонентов. Опция гарантирует высокое качество звонков в тех местах, где мобильный сигнал может быть нестабилен: это касается не только верхних этажей многоквартирных жилых домов, но и офисных зданий, торговых центров, а также паркингов. Голосовые вызовы остаются важным каналом коммуникации – как личной, так и деловой. Внедрение VoWiFi стало логичным продолжением запуска VoLTE: мы последовательно развиваем технологии в Волгоградской области, делая сервис T2 еще более надежным, гибким, соответствующим запросам наших клиентов.

