Телеком

Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области

Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
0
07.08.2025 16:01 Реклама


T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу.
T2 планомерно развивает сетевую инфраструктуру в Волгоградской области, повышая качество связи для клиентов. В декабре прошлого года компания завершила в регионе реализацию сервиса VoLTE, с помощью которого абоненты могут осуществлять голосовые вызовы в сетях четвертого поколения. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi Fi (VoWiFi). 
Новое техническое решение позволяет совершать и принимать вызовы, используя в качестве базовой станции точки доступа Wi‑Fi. За счет этого стабильное качество голосовой связи сохранится даже в местах с ограниченным или нестабильным сигналом – например, в зданиях с плотными стенами, подвальных помещениях, на верхних этажах высоток и на подземных парковках, а также во время зарубежных поездок.
Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации на территории Волгоградской области. За счет этого Т2 сократила время на установление соединения между абонентами, обеспечила стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.
Чтобы воспользоваться Voice over Wi Fi, следует убедиться, что мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Как правило, опции представлены в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети». Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. Сервис подключается бесплатно.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
– Запуск технологии VoWiFi – это прежде всего забота о комфорте наших абонентов. Опция гарантирует высокое качество звонков в тех местах, где мобильный сигнал может быть нестабилен: это касается не только верхних этажей многоквартирных жилых домов, но и офисных зданий, торговых центров, а также паркингов. Голосовые вызовы остаются важным каналом коммуникации – как личной, так и деловой. Внедрение VoWiFi стало логичным продолжением запуска VoLTE: мы последовательно развиваем технологии в Волгоградской области, делая сервис T2 еще более надежным, гибким, соответствующим запросам наших клиентов.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcXUmka

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 17:40 Реклама
Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.08.2025 16:20 Реклама
Телеком 01.08.2025 16:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 14:06 Реклама
Телеком 30.07.2025 14:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2025 11:14 Реклама
Телеком 30.07.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 17:15 Реклама
Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2025 14:45 Реклама
Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.07.2025 12:41 Реклама
Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.07.2025 15:24 Реклама
Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 18.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2025 15:12
Телеком 17.07.2025 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2025 15:38 Реклама
Телеком 16.07.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 14.07.2025 16:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:36
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваевСмотреть фотографии
16:49
Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокуроруСмотреть фотографии
16:10
Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего словаСмотреть фотографии
16:01
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный столСмотреть фотографии
15:29
Смертельный кувырок отнял жизнь водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с ТрампомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
 