Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФ





7 августа в администрации Волгоградской области состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с заместителем Министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым. Руководители обсудили вопросы развития внешних связей, а также наращивание логистических возможностей.

- На встрече рассмотрены вопросы реализации в Волгоградской области масштабных инвестиционных проектов, развития внешней торговли и транспортно-логистических путей, в том числе международного коридора «Север-Юг», оказания государственной поддержки экспортерам, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Отметим, Роман Чекушов прибыл в Волгоградскую область для участия в окружном совещании с представителями регионов ЮФО по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: администрация Волгоградской области