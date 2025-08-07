В Волгограде на санитарную обработку закрыли отделение гнойной хирургии в больнице №5 в Краснооктябрьском районе, передает V102.RU. По информации комитета здравоохранения региона, такие меры были приняты после того, как в вещах одного из пациентов были обнаружены насекомые.

- По информации медицинской организации в отделение гнойной хирургии поступил социально неблагополучный пациент, на его вещах были обнаружены клопы. В связи с этим, администрацией больницы в экстренном порядке было принято решение о закрытии отделения на санитарную обработку в том числе на зачищение стен, - уточнили в облздраве.

Санитарная обработка продлится три дня. В это время пациентов будут направлять в другие больницы для оказания медицинской помощи по данному профилю.

Фото из архива V102.RU