В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваев

Транспорт 07.08.2025 17:28
7 августа в Советском районе Волгограда произошёл сбой в работе трамвайного маршрута №3. У одного из вагонов вышел из строя токоприёмник, из-за чего он не смог продолжить движение, собрав пробку из трамваев и парализовав всю ветку.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрута N°3. Подвижной состав осуществляет движение в границах остановок ул. Ким — ул. Мончегорская, — рассказали журналистам в диспетчерской АО «Электротранспорт Плюс».

Отметим, в настоящее время вагон ожидает буксировки. Пассажирам следует заранее рассмотреть возможность пересадки на альтернативные маршруты общественного транспорта.

