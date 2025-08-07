Крупнейшая за последние два месяца магнитная буря ожидается утром 8 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, об этом свидетельствуют данные наблюдений крупной солнечной вспышки уровня М4.4, которая произошла 5 августа. Как оказалось, ее последствия для землян будут сильнее, чем ожидалось.

- Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касание планеты либо вообще не произойдёт, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчёта, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее, - сообщают ученые.

По их расчетам, ухудшение геомагнитной обстановки произойдет в ночь с четверга на пятницу - за несколько часов до прихода плазменного облака, которое долетит до Земли около 7 утра 8 августа.

- В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня, - говорится в сообщении Лаборатории.

Прогноз на видимость полярных сияний в ночь с пятницы на субботу будет сформирован после начала геомагнитных событий, когда станет понятна их фактическая мощность.

На данный момент вероятность полярных сияний в Волгограде составляет 1%.