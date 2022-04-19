Регоператор намерен разорить крошечное СНТ на острове в Волгограде



Очередной сюрприз преподнес региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» дачникам на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Председателя крошечного СНТ «Медпром» Владимира Полетаева шокировало известие о грядущем суде с регоператором, который намерен взыскать с товарищества более 120 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102».

На протяжении трех лет, с момента заключения договора на обращение с ТКО в апреле 2019 года, СНТ «Медпром» в хуторе Зайчики исправно оплачивало вывозимый с его территории мусор. Даже в летний период времени отходов скапливается немного – всего один контейнер объемом 1,1 куб. м в месяц, лишь в прошлом году дачникам удалось в апреле собрать мусора на три контейнера.

Еще в минувшем феврале «Высота 102» рассказывала об огромных долгах, которые скопились за СНТ «Медпром» после начисления ООО «Ситиматик-Волгоград» астрономических счетов за вывоз мусора. Тогда информагентство направляло запрос в пресс-службу регионального оператора с просьбой разъяснить ситуацию с появлением задолженности более чем в 81 тысячу рублей. Тогда в ответном письме компания сообщила о начале проверки, чтобы уточнить сведения об объемах фактически оказанной услуги за май-октябрь 2021 года.

– После анализа всей информации и принятия положительного решения в адрес потребителя также будут направлены корректировочные документы, – прокомментировали в феврале в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Однако в положительную сторону ситуация так и не изменилась. Более того, вместо перерасчета Владимир Полетаев получил определение арбитражного суда Волгоградской области о принятии к рассмотрению в упрощенном порядке иска «Ситиматик-Волгоград» к «Медпрому». Копия иска от регоператора в адрес СНТ не приходила – председатель даже не имеет возможности ознакомиться с доводами «Ситиматика». Однако из определения арбитража он выяснил, что компания по обращению с отходами намерена взыскать с СНТ не только 82,5 тысячи рублей долга, но и 37,7 тысяч рублей неустойки.

Гигантский долг, по версии регоператора, образовался за СНТ в период с августа по октябрь 2020 года, то есть всего за три месяца. Учитывая, что один кубометр мусора обходился тогда в 487 рублей, за это период времени мусоровозы вывезли с нескольких десятков стареньких дач 169,4 кубометра ТБО. При элементарном пересчете это 154 контейнера. Для этого дачникам потребовалось бы ежедневно наполнять почти под завязку два контейнера, а машинам «Ситиматика» - курсировать на остров через паромную переправу.

– Это просто физически невозможно, – возмущен председатель СНТ «Медпром» Владимир Полетаев. – В 2021 году, например, мы с мая по октябрь включительно собрали всего восемь контейнеров. Да, в апреле мы успели накопить более 3 кубов мусора – весна началась рано, бабушки-дедушки приехали на свои дачи, а мусоровоз еще не приезжал. В приложении к договору на обращение с ТКО у нас прописано – вывоз одного контейнера раз в месяц. Откуда вообще взялись такие суммы за вывоз отходов, почему нам начисляли по 17-20 и более тысяч в месяц, а теперь «Ситиматик» требует их с нас в суде?! У них целая армия юристов, у меня же только я сам и бухгалтер на полставки.

ИА «Высота 102» направило повторный запрос в ООО «Ситиматик-Волгоград» с просьбой прокомментировать ситуацию с долгами СНТ «Медпром» и их взысканием через суд.