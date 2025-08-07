«Мелко-мелко, а потом омут»: житель Михайловки утонул, спасая ребенка

Стали известны подробности трагедии, которая произошла накануне, 6 августа, в Михайловском муниципальном округе Волгоградской области. Со слов жителей Староселья, 38-летний мужчина утонул в Медведице, пытаясь спасти ребенка. По информации «Новое время Михайловка», мужчина хотел вытащить ребенка, который едва не утонул. Однако неожиданно пропал под водой. В итоге ребенка спас другой мужчина.
- Все это произошло на старом мосту. . Главное - везде мелко-мелко, а у самого моста омут. Медведица река коварная.... Мелко, а потом омут или перекат, а за ним тот же омут... затянет мигом, - делятся жители.
Напомним, тело погибшего мужчины со дна реки Медведицы достали сегодня водолазы. Только за один день, 6 августа, на водоемах Волгоградской области утонули четыре человека.
