«Мелко-мелко, а потом омут»: житель Михайловки утонул, спасая ребенка

07.08.2025 19:31
Стали известны подробности трагедии, которая произошла накануне, 6 августа,  в Михайловском муниципальном округе Волгоградской области. Со слов жителей Староселья, 38-летний мужчина утонул в Медведице, пытаясь спасти ребенка. По информации «Новое время Михайловка», мужчина хотел вытащить ребенка, который едва не утонул. Однако неожиданно пропал под водой. В итоге ребенка спас другой мужчина. 

- Все это произошло на старом мосту. . Главное - везде мелко-мелко, а у самого моста омут. Медведица река коварная.... Мелко, а потом омут или перекат, а за ним тот же омут... затянет мигом, - делятся жители. 

Напомним, тело погибшего мужчины со дна реки Медведицы достали сегодня водолазы. Только за один день, 6 августа, на водоемах Волгоградской области утонули четыре человека.

