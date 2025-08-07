Волгоградка 14 лет притворялась инвалидом ради выплат в 2,5 млн рублей

В Волгограде в особо крупном мошенничестве подозревают местную жительницу, которая подделала документы об инвалидности ради получения социальных выплат, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону. Уголовное делобыло возбуждено на основании материалов прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2011 году совершенно здоровая женщина решила незаконно оформить себе инвалидность.

- Используя фиктивный акт освидетельствования, в соответствии с которым ей незаконно установлена II группа инвалидности, она обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении социальных выплат. Введённые в заблуждение сотрудники фонда назначили обвиняемой страховую пенсию по инвалидности, а также произвели единовременные и ежемесячные денежные выплаты, - рассказали в следственном органе.

Женщина обманом получала выплаты 14 лет, умудряясь неоднократно продлевать свой фиктивный статус инвалида. В общей сложности с февраля 2011 года по май 2025 года ей было перечислено более 2,5 миллиона рублей. После проверки, по представлению прокуратуры, решение о признании волгоградки инвалидом было отменено. Также надзорным органов подготовлен иск о взыскании с лжеинвалида выплат.

В настоящее время в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере) проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.