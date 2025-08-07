УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензиях

В госжилнадзоре Волгоградской области отказали двум управляющим компаниям в выдаче лицензий. По данным ведомства, основанием стала схожесть фирменных названий данных УК с организациями, которые уже управляют многоквартирными домами и стали работать в данном сегменте раньше «новичков».
В то же время по итогам заседания лицензионной комиссии добро на работу получило ООО «УК «Легион».
Добавим, что всего с начала года лицензионная комиссия Волгоградской области дала разрешение на работу двадцати пяти управляющим организациям, а восьми было отказано в предоставлении лицензии.
Фото V102.RU (архив)