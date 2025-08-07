Общество

УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензиях

Общество 07.08.2025 20:18
В госжилнадзоре Волгоградской области отказали двум управляющим компаниям в выдаче лицензий. По данным ведомства, основанием стала схожесть фирменных названий данных УК с организациями, которые уже управляют многоквартирными домами и стали работать в данном сегменте раньше «новичков».

В то же время по итогам заседания лицензионной комиссии добро на работу получило ООО «УК «Легион». 

Добавим, что всего с начала года лицензионная комиссия Волгоградской области дала разрешение на работу двадцати пяти  управляющим организациям, а восьми было  отказано в предоставлении лицензии.

Фото V102.RU (архив)

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
