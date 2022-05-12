Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов и условия соответствующих договоров для дошкольных и общеобразовательных учреждений города Волжского, которые ранее были причиной серьезных разногласий с регоператором ООО «Ситиматик-Волгоград», наконец, удалось согласовать. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, со всеми образовательными учреждениями договоры заключены в соответствии с тарифами прошлого года и с учетом фактического накопления мусора, а также частоты его вывоза.

Напомним, в начале марта в Волжскую городскую думу поступило коллективное обращение руководителей четырех школ – № 2, 9, 32, 35 и двух детских садов – № 70 и 107, которым региональный мусорный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» предложил заключить договоры на суммы, превышающие в три раза тарифы прошлого года. Свои действия представители компании объясняли тем, что компания действует согласно законодательству и нормативам, установленному региональным комитетом по тарифному регулированию. К примеру, берется общая численность учащихся школы и производится расчет количества мусора по нормативу.

Руководители образовательных учреждений и специалисты управления образования, в свою очередь, заявляли, что в прошлом году мусоровозы приезжали два раза в неделю, и этого было достаточно. Фактически мусора накапливать школы и детсады больше не стали, но транспорт регоператора стал курсировать ежедневно.

– Они просто пустые баки переворачивают, – возмущались представители учреждений.

Разногласия между регоператором и руководством бюджетных учреждений привели к тому, что договоры на вывоз мусора так и не были заключены.

Депутаты Волжской городской думы призвали мусорного оператора трезво оценить ситуацию и добровольно пойти на компромисс. По инициативе депутатов была создана рабочая группа по согласованию индивидуальных графиков по вывозу мусора к контракту каждого конкретного учреждения. Также юристы подготовили экспертное заключение по данному вопросу, от имени депутатов были направлены соответствующие обращения в надзорные органы.

В результате комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области встал на сторону депутатов и руководителей учреждений образования и компромисса достичь все же удалось.