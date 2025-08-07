В Котово суд защитил право отца погибшего на СВО сына на выплаты





Котовский районный суд Волгоградской области оставил право отца участника СВО на получение выплат, полагающихся в связи с гибелью военнослужащего, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. С иском в суд обратилась мама погибшего, которая требовала лишить бывшего мужа права на выплаты, так как, по ее словам, мужчина не занимался воспитанием сына и не платил алименты.

На суде выяснилось, что супруги расстались в 2002 году, когда их сыну было 15 лет. После чего мама с сыном переехали на постоянное место жительства в Пермский край. А 30 марта 2025 года молодой человек погиб на СВО.

На процессе были допрошены свидетели – как со стороны матери, так и со стороны отца. Свидетелей со стороны истца, показавших, что ответчик во время проживания одной семьёй уклонялся от выполнения родительских обязанностей, суд признал заинтересованными в исходе дела.

Между тем, свидетели со стороны ответчика в судебном заседании подтвердили доводы ответчика, о том, что он не устранялся от воспитания и содержания своего сына, заботился о нем как в период совместного проживания, так и после переезда сына в другой город. И до его гибели поддерживал с ним родственные связи.

В итоге суд не нашел оснований для удовлетворения требований матери погибшего бойца.