В России создадут единый стандарт поддержки участников СВО

Единый стандарт поддержки участников специальной военной операции и членов их семей разработают в России. Данное предложение было инициировано Генпрокуратурой, передает ТАСС.
- Во многих регионах, несмотря на поручения президента, не разработаны отдельные механизмы поддержки защитников Отечества. В этой связи Генпрокуратурой высшие должностные лица 20 субъектов РФ проинформированы о необходимости установления дополнительных выплат за ранения. По предложению ведомства комиссией Госсовета разрабатывается единый базовый стандарт поддержки, - обсудили итоги работы ведомства на совещании под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Также в ходе диалога отмечалось, что налаженный диалог с людьми на месте показывает востребованность помощи прокуроров.
- Встречаются случаи формализма, гражданам отказывают в боевых выплатах и пособиях, предоставлении социальных гарантий, в том числе ветеранского статуса, - отметили на совещании.
