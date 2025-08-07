Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму Минпросвещения





Волгоградцы отрицательно оценили дизайн школьный формы, презентованный накануне Министерством просвещения РФ. По мнению большинства подписчиков ИА «Высота 102», выбранные для детей цвета слишком депрессивны, а некоторые даже провели аналогии с обликом главных героев советских мультфильмов и кинокартин.

Отметим, что презентуя форму для мальчиков и девочек, в Минпросвещения представили варианты, выполненные в двух цветах – бурого для девочек и синего для мальчиков. На самом деле речь идет пока лишь о едином ГОСТе, следуя которому производители должны теперь шить одежду для российских детей. В частности, в ГОСТе прописаны характеристики основной ткани и подкладки, фурнитуры. Основное, чего добиваются федеральные чиновники, – визуальное равнение детей из семей с разным достатком и соблюдение гигиенических норм.

– Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Снимает психологические границы между детьми с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям, – заявил накануне, 6 августа, на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

В большинстве своем, сообщает ИА «Высота 102», жители Волгоградской области поддерживают идею внедрения единой школьной формы, однако представленные министерством варианты поддержали немногие. Особенно не пришлась жителям региона форма для девочек:

– Одежда для женщин бальзаковского возраста. Ужас! Представьте девочку-первоклассницу в этой убогости. Вот для учителей самое то!

– Кошмар! Это для детей или для граждан 50+?! Особенно форма для девочек! Эта форма подошла бы классным дамам института благородных девиц в 20 веке. На сто лет дизайнеры этой одежды опоздали.

– Наряд Мымры из фильма «Служебный роман».

– Крокодил Гена и Шапокляк.

56% читателей ИА «Высота 102», принявшие участие в опросе, считают, что представленные на пресс-конференции цвета и фасоны требуют дополнительного осмысления. 27% высказались категорически против данных моделей и лишь 13% опрошенных и фасон и цвет пришлись по нраву. В комментариях также звучали вопросы, почему на холодный сезон не предусмотрены брючные варианты для девочек.

Меж тем, в Министерстве просвещения РФ поспешили заверить, что не планируют облачать всех школьников страны в малиновые и темно-синие двойки.

– Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, – заверили в министерстве родителей. – В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года.