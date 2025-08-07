Общество

Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму Минпросвещения

07.08.2025
07.08.2025


Волгоградцы отрицательно оценили дизайн школьный формы, презентованный накануне Министерством просвещения РФ. По мнению большинства подписчиков ИА «Высота 102», выбранные для детей цвета слишком депрессивны, а некоторые даже провели аналогии с обликом главных героев советских мультфильмов и кинокартин. 

Отметим, что презентуя форму для мальчиков и девочек, в Минпросвещения представили варианты, выполненные в двух цветах – бурого для девочек и синего для мальчиков. На самом деле речь идет пока лишь о едином ГОСТе, следуя которому производители должны теперь шить одежду для российских детей. В частности, в ГОСТе прописаны характеристики основной ткани и подкладки, фурнитуры. Основное, чего добиваются федеральные чиновники, – визуальное равнение детей из семей с разным достатком и соблюдение гигиенических норм.

– Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Снимает психологические границы между детьми с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям, – заявил накануне, 6 августа, на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию нового национального стандарта для школьной формы глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут.

В большинстве своем, сообщает ИА «Высота 102», жители Волгоградской области поддерживают идею внедрения единой школьной формы, однако представленные министерством варианты поддержали немногие. Особенно не пришлась жителям региона форма для девочек: 

– Одежда для женщин бальзаковского возраста. Ужас! Представьте девочку-первоклассницу в этой убогости. Вот для учителей самое то!

– Кошмар! Это для детей или для граждан 50+?! Особенно форма для девочек! Эта форма подошла бы классным дамам института благородных девиц в 20 веке. На сто лет дизайнеры этой одежды опоздали.

– Наряд Мымры из фильма «Служебный роман». 

– Крокодил Гена и Шапокляк.

56% читателей ИА «Высота 102», принявшие участие в опросе, считают, что представленные на пресс-конференции цвета и фасоны требуют дополнительного осмысления. 27% высказались категорически против данных моделей и лишь 13% опрошенных и фасон и цвет пришлись по нраву. В комментариях также звучали вопросы, почему на холодный сезон не предусмотрены брючные варианты для девочек. 

Меж тем, в Министерстве просвещения РФ поспешили заверить, что не планируют облачать всех школьников страны в малиновые и темно-синие двойки. 

– Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, – заверили в министерстве родителей. – В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года.

