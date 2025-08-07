В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистом





В Волгограде получил продолжение скандал с отказом сотрудников кафе «Жар Пицца» обслуживать ребёнка-аутиста. По информации матери ребёнка Эвелины Азаевой, после огласки в СМИ и вмешательства уполномоченного по правам ребёнка Волгоградской области руководство заведения общепита приняло решение уволить агрессивную уборщицу и менеджера, не увидевшую повода для вмешательства.

- С сотрудниками кафе проведен дополнительный инструктаж о правилах поведения, о необходимости соблюдения этичного поведения и уважения к каждому гостю, особенно к детям с особыми потребностями. Менеджер пиццерии за непрофессиональное поведение уволена, работник зала (уборщица) в настоящее время отстранена от работы, ведется процедура по ее увольнению в соответствии с нормами трудового законодательства, - говорится в официальном ответе детского омбудсмена Юлии Приклонской.

В свою очередь, мать поблагодарила всех, кто помог восстановить справедливость.

- Общество все-таки отреагировало правильно и так, как принято во всем цивилизованном мире. Отклики по всей стране были в поддержку права ребенка-инвалида жить обычной жизнью и получать удовольствия наравне с другими детьми. Государство отреагировало идеально: я не писала жалобу в прокуратуру, но она связалась со мной, не писала уполномоченному по правам ребенка, но и тут моим делом занялись, - подчеркнула Эвелина Азаева.

Напомним, скандальная ситуация произошла в Волгограде 17 июля в кафе «Жар Пицца» на пр. Ленина. Туристка, находясь проездом в областном центре, зашла в заведение общепита, чтобы поесть с дочерью. Пока родительница заказывала еду, девочка легла и задремала на сидении. В это время к ней подошла уборщица и начала ругать. Когда мать попыталась объяснить сотруднице, что у дочки аутизм, агрессивная женщина заявила, что больным детям нет места в их кафе.

Произошедшее вызвало большой резонанс. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению парламентария, нельзя оставлять такие инциденты без внимания.

- Я думаю, что нужно наказать и менеджера-ирода, и сотрудника. В судебном порядке на 10 лет запретить им обслуживать людей. Я бы их даже, честно говоря, в собачий приют не взял, потому что это люди злые. Так что могут в Сибирь ехать, мясниками работать, с медведями и белками общаться, – приводит слова Милонова портал NEWS.ru.

Ранее, напомним, руководство «Жар Пиццы» извинилось перед семьей Эвелины Азаевой.

Фото: панорама сервиса «Яндекс.Карты»