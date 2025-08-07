Общество

«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчат

Общество 07.08.2025 13:03
0
07.08.2025 13:03


Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю троих бельчат, которых пришлось растить и выкармливать после того, как они выпали из гнезда, передает V102.RU. 



- Друзья, наши пушистые малыши подросли и стали самостоятельными. Пришла пора выпустить их на волю, - сообщили сегодня, 7 августа, в музее-заповеднике. 

Посетителей Мамаева кургана просят соблюдать дистанцию при общении с бельчатами.

- Пожалуйста, если вы встретите белочек на территории Мамаева кургана, не обижайте их и не забывайте, что эти животные, хоть и милые, но дикие. Поэтому лучше оставьте им угощение на земле или в специальной кормушке, не кормите с рук, - предупреждают специалисты.

Напомним, что бельчат выкармливала сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва» Светлана Зимуковская,  которую все уважительно называют «белкиной мамой». Это уже далеко не первые пушистые малыши, которых спасает эта удивительная женщина. 

Светлана  Зимуковская собственноручно выпустила подросших бельчат на волю. Выбравшись из клетки, судя по видео, они еще долго играли со своей приемной «мамой» и не хотели от нее далеко убегать.

Видео: музей-заповедник «Сталинградская битва» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.08.2025 14:41
Общество 07.08.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 14:00
Общество 07.08.2025 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.08.2025 13:28
Общество 07.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 13:21
Общество 07.08.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 12:19
Общество 07.08.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 12:00
Общество 07.08.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 11:32
Общество 07.08.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:38
Общество 07.08.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:27
Общество 07.08.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 10:19
Общество 07.08.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:47
Общество 07.08.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:43
Общество 07.08.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 09:16
Общество 07.08.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 08:58
Общество 07.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2025 08:28
Общество 07.08.2025 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
13:54
Андрей Бочаров обсудил торговлю и логистику с замглавы Минпромторга РФСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде менеджера и уборщицу «Жар Пиццы» увольняют после скандала с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
13:21
Две бесплатные электрички организовал «Ротор» для своих болельщиковСмотреть фотографии
13:03
«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сынаСмотреть фотографии
12:00
Несется высокоскоростное облако: Волгоград 8 августа окажется во власти мощной магнитной буриСмотреть фотографии
11:34
В России создадут единый стандарт поддержки участников СВОСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»Смотреть фотографии
10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
08:17
Две популярные марки бензина подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:49
В Волгограде отменены 2 московских авиарейса, 8 задержаныСмотреть фотографии
07:45
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
06:35
Бочаров сообщил о пожаре на станции Суровикино после атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:33
В центре Волгограда подлатают тротуарыСмотреть фотографии
05:17
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда: пять рейсов задержаныСмотреть фотографии
21:49
Под Волгоградом на реконструкции очистных украли 3 миллионаСмотреть фотографии
21:30
В России экстренные службы заработают еще быстрееСмотреть фотографии
21:00
Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пахСмотреть фотографии
 