«Только не обижайте»: на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю подросших бельчат

Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде выпустили на волю троих бельчат, которых пришлось растить и выкармливать после того, как они выпали из гнезда, передает V102.RU.





- Друзья, наши пушистые малыши подросли и стали самостоятельными. Пришла пора выпустить их на волю, - сообщили сегодня, 7 августа, в музее-заповеднике.

Посетителей Мамаева кургана просят соблюдать дистанцию при общении с бельчатами.

- Пожалуйста, если вы встретите белочек на территории Мамаева кургана, не обижайте их и не забывайте, что эти животные, хоть и милые, но дикие. Поэтому лучше оставьте им угощение на земле или в специальной кормушке, не кормите с рук, - предупреждают специалисты.

Напомним, что бельчат выкармливала сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва» Светлана Зимуковская, которую все уважительно называют «белкиной мамой». Это уже далеко не первые пушистые малыши, которых спасает эта удивительная женщина.

Светлана Зимуковская собственноручно выпустила подросших бельчат на волю. Выбравшись из клетки, судя по видео, они еще долго играли со своей приемной «мамой» и не хотели от нее далеко убегать.

Видео: музей-заповедник «Сталинградская битва» / t.me