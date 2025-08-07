В Волгограде умер известный концертмейстер Владимир Малюх





В Волгограде 6 августа скончался известный концертмейстер Владимир Малюх. Трагическую новость сообщили сегодня, 7 августа, в театре «Царицынская опера» и в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК), где он работал.

Волгоградские артисты, многочисленные выпускники вуза отмечают не только талант Владимира Малюха, его профессионализм, но и его глубокую порядочность.

– В нашем театре Владимир Васильевич трудился множество лет и всегда радовал коллектив своим участием, – вспоминают артисты «Царицынской оперы». – Невозможно передать словами горечь утраты не только коллектива театра , но и лично каждого, кто имел честь работать, дружить и просто общаться с Владимиром Васильевичем.

Владимир Малюх на протяжении 10 лет был участником брасс-квинтета солистов Волгоградского академического симфонического оркестра. Солировал в оркестре театра «Царицынская опера». Также на его счету – многочисленные сольные выступления на концертных площадках не только Волгограда и облсти, но и за ее пределами – в том числе, на международных фестивалях «Порт-Петровские ассамблеи» и «Пентатоника».