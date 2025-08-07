Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесов





Ограничение на посещение гражданами лесов в Волгоградской области, которые действуют до 8 августа, продлили еще на 20 дней – до 28 августа. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Решение было принято в связи с установлением высокого уровня пожарной опасности — IV и V классов.

Запрет по-прежнему касается и въезда транспортных средств в леса. Ранее такое решение было принято в связи с проведением в природных массивах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Напомним, 30 мая в регионе был установлен особый противопожарный режим.

Контроль за соблюдением запрета осуществляют инспекторы патрулирования при помощи 29 БПЛА. За все время действия ограничений уже оформлено 65 административных протоколов, а сумма штрафов составила 260 тысяч рублей.