Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокурору





Судья Иловлинского районного суда Волгоградской области Андрей Кущнецов вернул дело главы района Ивана Геля прокурору. Такое решение сегодня, 7 августа, он принял в совещательной комнате, куда удалился после того, как подсудимый отказался от последнего слова.

Как стало известно ИА «Высота 102», дело возвращено прокурору в порядке ст. 237УК РФ. Данная статья предусматривает для этого несколько оснований. В частности, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовного кодекса или, например, если обвиняемому при ознакомлении с материалами уголовного дела не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса и т.д.

Пока неизвестно, что будет дальше и будет ли новый процесс.

Напомним, Ивана Геля обвиняли в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.

На предпоследнем заседании суда прокурор запросил для Геля 6 лет колонии общего режима, а адвокат чиновника просил его оправдать.



