Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»





Губернатор Волгоградской области 7 августа в ходе рабочей поездки поручил создать на базе детского лагеря «Орленок» второе опорное учреждение для отдыха и обучения детей, не уступающее «Авангарду».

Отметим, что в настоящее время в лагере проходит пятая смена «БУДЬ первым» «Движения первых». «Орленок» определен базовым оздоровительным лагерем этого движения в регионе. Кроме того, с 2022 года на базе «Орленка» ежегодно отдыхают ребята Станично-Луганского района ЛНР. Экскурсию по обновленной территории «Орленка» для Андрея Бочарова и главы Волгограда Владимира Марченко провели сегодня сами воспитанники лагеря и их вожатые.





По словам Андрея Бочарова, на базе этого лагеря будет создан современный опорный центр Волгоградской области, где будут работать программы оздоровления, получения детьми новых знаний и навыков.

– Все должно отвечать современным требованиям, – подчеркнул он, акцентировав внимание на необходимости формирования концепции развития лагеря. Планируется, что документ будет подготовлен до конца текущего года, а сам проект будет рассчитан на трехлетний период. – Такую задачу мы сможем реализовать, когда будет сформировано и представлено техническое задание. Убежден, что несмотря ни на какие сложности нужно продолжать заниматься созданием современной инфраструктуры для развития детей и молодежи. Создание второго опорного центра – верное решение.

Модернизации «Орленка», напомним, ведется с 2020 года. За четыре года здесь возвели пять глэмпингов, построили новый обеденный зал на 100 мест, отремонтировали два жилых корпуса и благоустроили территорию. Что не менее важно, в «Орленке» обновили и все инженерные сети. Инфраструктура лагеря позволяет принимать детей и в зимнее время – одновременно до 120 человек.





Обновление лагеря включено в комплексную программу перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года. В планах на ближайшие 10 лет – создание роллер-парка, трассы пилотирования БПЛА, картингов, скейт-парка, благоустройство территории, строительство культурно-спортивного комплекса «Орленок-Арена», реконструкция двух спальных корпусов и перевод из сезонного в круглогодичное функционирование, монтаж круглогодичного детского корпуса на 49 мест.

Фото: администрация Волгоградской области