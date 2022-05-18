В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станице

Общество 18.05.2022 11:03
18.05.2022 11:03
Жителям станицы Кумылженская Волгоградской области за два месяца пересчитали плату за вывоз мусора в связи с предоставлением услуги ненадлежащего качества.
Как сообщили в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, региональному оператору ООО "Ситиматик-Волгоград" было выдано соответствующее предписание по результатам проверки, в результате которой установлено, что коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставлялась ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Перерасчет был выполнен в период с 1 мая по 5 июля 2021 года на общую сумму 87990,02 руб.
Напомним, что ранее региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области делал перерасчет по требованию прокуратуры, уличившей компанию в нарушениях периодичности вывоза мусора. Так, жителям поселка Погромный за невывоз мусора вернули более 1 миллиона рублей. В Клетском районе перерасчет оплаты за обращение с ТКО составил более 780 тысяч рублей. В данном случае платежные документы формировались на умерших граждан и по несуществующим адресам.
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