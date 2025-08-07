Объедут? В Волгограде упростили задачу строителям дороги-долгостроя к Родниковой долине





В Советском районе Волгограда после многолетней заморозки возобновились основные работы по строительству полуторакилометрового участка новой дороги от Университетского проспекта к Родниковой долине. Специалисты ЗАО «СМУ-4» приступили к устройству дренажа для отвода грунтовых вод, а также ливневой канализации.





- В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет порядка 30 процентов. На 700-метровом участке, примыкающем к улице Степанищева, уже выполнены работы по устройству дорожной одежды в нижнем слое асфальтобетонного покрытия, устройству тротуаров и ливневой канализации. На остальных участках завершены работы по переустройству сетей водо- и теплоснабжения, укладке футляров сетей связи, - рассказали в пресс-службе мэрии.





По словам чиновников, здесь ежедневно трудятся 10 рабочих, а также задействованы экскаваторы, бульдозер, автокран, строительный каток и другая спецтехника.









Напомним, как ранее неоднократно сообщала редакция, строительство новой дороги к территории перспективной жилой застройки подрядчик из Карачаево-Черкесии «СМУ-4» начал в 2021 году. Завершиться оно должно было в 2023 году. На эти цели из бюджета выделено 1,1 млрд рублей.





Однако, выйдя на объект, организация неожиданно выяснила, что в балке, где протекает Купоросный ручей, близко к поверхности подходит водоносный слой. Кроме того, во время освоения бюджетных средств изменилось законодательство. В результате, выносом мешающей строительству дороги линии ЛЭП должен был заниматься не подрядчик, а ПАО «Россети Юг».





В 2023 году, после длительного отсутствия основных работ по строительству дороги, ЗАО «СМУ-4» всё же заключило контракт с сетевиками на вынос линии электропередач 110 кВ. Однако, по информации ПАО «Россети Юг», вскоре соглашение было расторгнуто и больше заявок на проектирование и вынос ЛЭП не поступало. В случае возобновления соответствующих работ, простой стройки мог растянуться ещё на несколько лет.

При этом, пресс-служба администрации Волгограда в ноябре 2024 года заверила журналистов, что проект выноса сетей всё же разрабатывается.





7 августа 2025 года муниципалитет официально признал, что ЛЭП из охранной зоны дороги выноситься не будет. От этого пришлось отказаться, чтобы наконец «реанимировать» простаивающее порядка трёх лет строительство.





- В ходе строительства на основании новых данных экологических изысканий была произведена корректировка проектной документации в части замены ряда проектных решений в части устройства (переустройства) инженерных коммуникаций, входящих в зону строительства. В частности, было решено отказаться от переноса высоковольтной линии, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, каким образом будет выглядеть геометрия строящейся дороги, обходящей опоры ЛЭП, пока что можно только гадать. Остаётся надеется, что новые проектные решения не повлияют на безопасность магистрали.

Фото: Андрей Полетаев