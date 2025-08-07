Общество

«Стометровку уже осилит»: Детфонд помогает многодетной маме-одиночке поставить на ноги сына

Общество 07.08.2025 12:19
В Волгограде региональное отделение Детфонда оплатило курс реабилитации ребенку-инвалиду из многодетной семьи. Как сообщает ИА «Высота 102», троих мальчишек, один из которых страдает ДЦП, Елена Звинчук воспитывает одна. 

Пятилетний Кирилл Звинчук лишь весной 2025 года научился ходить – благодаря поддержке реготделения Российского детского фонда он в настоящее время проходит курс адаптивной физкультуры. Маме мальчика благотворители помогли оплатить 20 занятий в рамках программы реабилитации ребенка-инвалида. М 

Сегодня Елена с улыбкой говорит: стометровку ее сын уже преодолевает. Впереди – усердная работа над укреплением вестибулярного аппарата и мышечного корсета.  


Отметим, что у Кирилла есть брат-двойняшка – Максим. Второй мальчик, как и его брат, страдает тугоухостью. Однако оба малыша ходят в специализированный детский сад и регулярно занимаются с дефектологом. Опорой и помощником Елены является ее старший 14-летний сын.

– Благодарю Детский фонд за поддержку. Это для нас очень важно! Верю, что занятия лечебной физкультурой принесут свои плоды, – говорит мама троих мальчишек. – Я вижу позитивную динамику за последние месяцы, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. 


Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщило о том, что региональное отделение Детфонда помогло волгоградским семьям  купить оборудование для двоих детей с ДЦП – кресло-коляску активного типа и велосипед-тренажер. 

По словам председателя правления регионального отделения РДФ, депутата областной думы Ирины Соловьевой, адресная поддержка таких семей осуществляется в рамках благотворительной программы «Помощь детям-инвалидам», действующей уже долгие годы. В 2025 году по данному направлению на покупку средств реабилитации фондом направлено свыше полумиллиона рублей. 

 Фото: предоставлены Еленой Звинчук

