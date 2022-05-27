Суд утвердил приговор истязателям 8-летнего мальчика в Волгограде

Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции в городе Краснодаре оставил без изменения приговор истязателям 8-летнего мальчика. Как сообщает ИА «Высота 102», 24-летняя мать и 27-летний отчим с ноября по декабрь 2020 года избивали малолетнего сына женщины.

— Вину в содеянном мать и отчим признали частично. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии общего режима. Женщина приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Не согласившись с осуждением, фигуранты уголовного дела оспорили вступивший в законную силу приговор и апелляционное определение Волгоградского облсуда в кассационном порядке, просив отменить судебные постановления и направить дело на новое рассмотрение.

Приговором Кировского райсуда Волгограда от 10 июня 2021 года фигурантка уголовного дела Полетаева признана виновной в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью малолетнего, истязании в составе группы лиц и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. 27-летний осужденный Митичкин признан виновным в совершени умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего и истязании в составе группы лиц.

Факт издевательств вскрыли учителя. Из-за того, что мальчик долго не появлялся на занятиях они пришли к нему домой и увидели, в каком состоянии находится школьник. Педагоги сразу сообщили в правоохранительные органы.

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