Суд не смягчил приговор истязателям ребенка в Волгограде

Расследования 16.09.2021 11:48
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16.09.2021 11:48
Волгоградский областной суд подтвердил в апелляционном порядке законность приговора, вынесенного матери 8-летнего мальчика и его отчиму за издевательства над ребенком. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 24-летняя жительница Кировского района признана виновной в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью малолетнего, истязании в составе группы лиц, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Ее 27-летний сожитель осужден за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего и истязании в составе группы лиц. Кировский районный суд Волгограда в июне текущего года приговор женщину к 6 годам, а ее сожителя к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденные оспорили его в апелляционном порядке, и попросили снизить назначенное им наказание. Волгоградский областной суд посчитал приговор справедливым и законным, разделив мнение прокуратуры региона. Приговор вступил в законную силу.
В судебном заседании установлено, что на протяжении двух месяцев с ноября по декабрь 2020 года мать и отчим избивали 8-летнего школьника, причиняя ему физическое и психическое страдание. Мальчик не появлялся в школе, учителя забили тревогу и обратились в полицию.
В настоящее время ребенок проживает с отцом.
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