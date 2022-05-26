Расследования

Певец и официанты: в Волжском трое работников Bed cafe грабили посетителей

Расследования 26.05.2022 10:42
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26.05.2022 10:42


Волжский городской суд сегодня, 26 мая, огласил приговор в отношении троих местных жителей, обвиняемых в похищении имущества посетителей. Как сообщает ИА «Высота 102», фигуранты дела являлись работниками заведения. 

— В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета в крупном размере и пп. «а, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж с применением насилия в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признали.

В период с августа по декабрь 2020-го, как установлено в судебном следствии, обвиняемые, работавшие в кафе, похищали деньги с банковских карт посетителей.

По первому эпизоду один из злоумышленников, увидев посетительницу в состоянии алкогольного опьянения, завел с ней разговор. В итоге женщина сообщила пин-код своей карточки. Впоследствии со счета списали более 600 000 рублей. 

Второго потерпевшего сообщники вывели из кафе, и применив насилие забрали у последнего банковскую карту, наличные, сотовый и ювелирные украшения. Ущерб оценили в сумму, превышающую полмиллиона рублей. 

Со слов заявителей, им резко становилось плохо после употребления спиртного. Потерпевшие считают, им в напитки добавляли одурманивающие вещества.

— Суд приговорил двоих фигурантов к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — добавили в облпрокуратуре. — Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставили без изменения. Приговор в законную силу не вступил. Может быть подана апелляция. 

Известно, что фигуранты дела Барсигян и братья Бадалян трудились в Bed cafe, расположенном по адресу ул. Александрова, 15А. Соответственно, посетители данного заведения и стали жертвами преступления. По имеющимся сведениям, один из волжан работал певцом, другие числились официантами. Один из проходящих по делу ранее был судим за хранение оружия и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

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