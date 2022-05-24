Здравоохранение

Роспотребнадзор убрал COVID из сводок о гуляющих по Волгограду вирусах

Здравоохранение 24.05.2022 17:10
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24.05.2022 17:10



У жителей Волгоградской области с признаками ОРВИ за минувшую неделю вирус COVID-19 не определялся. Такие данные следуют из информации территориального управления Роспотребнадзора о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе.
Так, на 20-ой календарной неделе частота обращений за медицинской помощью в связи с заболеванием ОРВИ составила 36,2 на 10 тысяч населения - ниже недельного эпидемического порога на 43%. Данный показатель не превышает среднемноголетний уровень для данного периода года.
Отмечается, что по результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди лиц с признаками ОРВИ определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп и риновирус.
Еще 5 мая текущего года в аналогичных сведениях Роспотребнадзор указывал, что тогда в ходе мониторинга фактор заболеваний ОРВИ был уставлен в отношении негриппозных вирусов, таких как риновирус, аденовирус и COVID-19.
По данным регионального оперативного штаба, вирус COVID-19 в Волгоградской области все еще есть. За минувшие сутки выявлено 142 новых случая заражения. Скончался один человек - женщина в возрасте 51 года. 

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