Происшествия

Рыбаку грозит тюрьма за пойманные электроудочкой под Волгоградом 20 рыбин

Происшествия 24.05.2022 19:18
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24.05.2022 19:18


Полицейские на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе поймали на месте преступления рыбака с незаконным уловом. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина ловил рыбу электроудочкой и сетями. 

У 57-летнего мужчины в ходе досмотра было обнаружено два десятка рыбы частиковых пород, две ставные сети длиной 50 и 70 метров, а также электроудочка. Запрещенные снасти и незаконный улов были изъяты. 

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных ресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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