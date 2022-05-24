Рыбаку грозит тюрьма за пойманные электроудочкой под Волгоградом 20 рыбин

Полицейские на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе поймали на месте преступления рыбака с незаконным уловом. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина ловил рыбу электроудочкой и сетями.

У 57-летнего мужчины в ходе досмотра было обнаружено два десятка рыбы частиковых пород, две ставные сети длиной 50 и 70 метров, а также электроудочка. Запрещенные снасти и незаконный улов были изъяты.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных ресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области