В Волгограде рецидивисту дали 4 года за историю с девушкой и Porsche Cayenne

Расследования 23.05.2022 17:43
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23.05.2022 17:43
К 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда по фамилии Марочкин за серию мошенничеств, совершенных в отношении похожих на улицах города. Как сообщили в Тракторозаводском районном суде, мужчину признали виновным в пяти эпизодах мошенничества, а также в уклонении от административного надзора.
Следствием и судом установлено, что за Марочкиным после освобождения из исправительного учреждения был установлен административный надзор, но он не являлся на регистрацию в орган внутренних дел и не жил по избранному им месту жительства. На пусть исправления он не стал, а занимался обманом граждан.
С 15 октября 2021 года по 25 января 2022-го в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах он похитил у прохожих деньги и ювелирные украшения, введя их в заблуждение.
Марочкин подходил на улице к прохожим с одной и той же выдуманной им историей. Он сообщал, что в отношении его знакомой девушки совершен грабеж, поэтому надо пройти проверку на причастность к совершению преступления путем опознания. Далее он предлагал пройти к месту парковки автомобиля Porsche Cayenne, а в целях гарантии того, что опознаваемый не скроется, предлагал передать имеющиеся денежные средства и ювелирные украшения. Получив деньги и ценности мужчина скрывался.
Всего он похитил путем обмана у потерпевших денег и ценностей на общую сумму 104 230 рублей.
Марочкин полностью признал свою вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, т.е без исследования доказательств и виновности обвиняемого.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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